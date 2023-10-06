Весьма странный «подарок» на юбилей главы Коми сделала его боевая подруга по работе в ФМБА, зампред правительства Коми Лариса Карачева. 4 октября, аккурат в день 65-летия Владимира Уйбы, она написала заявление об отставке. Владимир Уйба подписал указ об ее освобождении от должности. В Коми чиновница пробыла три года.



Л. Карачева приехала в республику в июне 2020 года. Сначала ее назначили заместителем министра здравоохранения Коми, но спустя пять месяцев она стала зампредом правительства, курирующим социальную сферу, здравоохранение, образование и молодежную политику. Среди ее инициатив – перезагрузка санаторно-курортной сети, развитие онкопомощи в регионе, при ней решался вопрос о сохранении Печорского речного училища после решения федерального центра о его ликвидации, началось вручение подарков новорожденным. Лариса Юрьевна имеет звание «Ветеран труда атомной промышленности».

На своей странице в соцсети VK, прощаясь с коллегами, она назвала причину отставки. «Для меня наступил момент, когда я очень нужна своей семье. Надеюсь, что каждый меня поймет. Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого из нас», – написала она. Кроме того, выразила «особую благодарность главе республики – за доверие, за помощь, за мудрые решения и поступки».

Между тем наблюдатели связывают отставку Л. Карачевой отнюдь не с семейными обстоятельствами и возрастом (чиновнице всего-то 59 лет). Возможной причиной стала «черная кошка», пробежавшая между ней и первым замом правительства Эльмирой Ахмеевой.

На прошлой неделе «Трибуна» писала о том, что на заседании правительства Коми 26 сентября после доклада председателя Комитета по молодежной политике Светланы Суворкиной о предварительных итогах мероприятий нацпроекта «Образование» Эльмира Ахмеева весьма резко высказалась в адрес курирующего зама, косвенно обвинив ее в бюрократии и нежелании работать более эффективно. Ларисе Карачевой было предложено лично поехать в Москву за документами по проекту площадки под Республиканский ресурсный молодежный центр. Возможно, госпожа Карачева взяла билет в Москву и решила не возвращаться.