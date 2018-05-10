Сельская девушка батрачила на хозяина, подвергаясь побоям и унижениям

Жительнице села Усть-Кулом Анне Ивановне Васькиной (в девичестве Колесник) 91 год. Тяжелая судьба выпала на ее долю. Уроженка Полтавщины, в войну она оказалась в оккупации, а в 16-летнем возрасте фашисты угнали ее в Германию.

Под немцами

Несмотря на солидный возраст и болезни, Анна Ивановна хорошо помнит свое горькое детство.

— Наше село Сазоновка было очень красивое, — рассказывает она, — дома утопали в яблоневых садах. Мои родители работали в колхозе. Отец был бригадиром. Нас было четверо детей в семье. Жили небогато. Дом был, как и у многих тогда, саманный — из глины и соломы. Когда началась война, отца забрали на фронт. Под Сталинградом он был контужен, долго лечился в госпитале. А к нам в село пришли фашисты и стали хозяйничать. Нас заставляли работать на полях. Молодых парней и женщин угоняли в Германию на рабский труд. Моему брату Грише удалось сбежать в пути. Он вырыл в огороде землянку и жил в ней. Но немцы его нашли и снова увезли, о дальнейшей судьбе Гриши я ничего не знаю. А потом очередь дошла и до нас. В 1943 году меня увезли в хозяйство немецкого фермера, заставили на него работать.

— Хозяйство было большое?

— Да, обрабатывалось много земель, выращивали разные сельхозкультуры. Было двенадцать коров, много свиней и лошадей. Все работы приходилось выполнять нам троим — кроме меня еще работали француз и поляк. Француз был добрый, старался помогать мне, а вот поляк — вредным.

— А каким остался в памяти ваш хозяин?

— Не очень плохой человек, хотя в любой момент мог ударить своего работника кулаком. Жена его была хорошая, она ко мне относилась доброжелательно. У них в семье было две дочки и сын, но я их видела редко. Зато мать хозяина была очень жестокой, она била нас троих без разбору, считая своими рабами. Особенно рассвирепела она после поражения фашистов под Сталинградом и после того, как умер ее муж.

— В каких условиях вы жили?

— Ходили в рваной одежде, в обуви на голую ногу. Питались в основном брюквой. Мы даже завидовали хозяйской скотине — ее кормили лучше, чем нас.

— Ждали освобождения?

— Очень ждали! И вот настал день 3 мая 1945 года, когда нас освободили англичане. Потом меня передали нашим.

Другая жизнь

— Как сложилась ваша дальнейшая судьба?

— До 22 июля 1945 года я проходила госпроверку. Затем работала в столовой войсковой части, где и познакомилась с будущим мужем Павлом Васькиным. Он был водителем. Там у нас родились дочь Нина и сын Коля. В 1949 году муж демобилизовался, и мы отправились на его малую родину в Саратовскую область, работали в колхозе. Муж взял к себе сына от предыдущего брака, у нас родились еще двое детей. Всех пятерых вырастили достойными людьми, дали образование.

— А как вы попали в Республику Коми?

— Дети выросли и разъехались. Дочь Наталья еще во время учебы в Саратовском институте познакомилась со студентом Иваном из Коми. После учебы семья дочери поехала жить и работать в Усть-Кулом. Мы с мужем несколько раз приезжали к ней в гости. И село нам очень понравилось. В 1982 году моего мужа не стало, я осталась одна. Дом продала и до 1991 года жила у дочери Валентины. А потом приехала сюда, и уже 27 лет живу в Усть-Куломе.

Анна Ивановна стала опорой в семье дочери Натальи. Почти все домашние работы взяла на себя. Дочь с мужем держали корову, коз, свиней и кур. Анна Ивановна из молока делала сметану, масло, сыр. Ухаживала за внучками Аней и Леной. Готовила обеды, вязала носки и варежки. В свободные минуты читала книги и журналы. Семья дочери очень интеллигентная, они оба с высшим образованием. Благодаря помощи Анны Ивановны получили высшее образование и внуки.

А.И. Васькина награждена юбилейными медалями. В селе ее все уважают. К ней часто приходят председатель совета ветеранов села Усть-Кулом Валентина Петровна Нестеренко, представители сельской администрации. И, конечно, каждый год односельчане сердечно поздравляют Анну Ивановну с Днем Победы.

Николай ЛЮТОЕВ.