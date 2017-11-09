Сельский житель открыл частный музей

На прошлой неделе в самом отдаленном ижемском селе Кипиево открыл двери для посетителей частный музей на дому.

Хозяин музея — 57-летний сельчанин Никита Коновалов. В его коллекции сотни экспонатов, среди которых старинные раритетные вещи, бытовая деревянная утварь и мебель, предметы советской эпохи.

Открытие местной «Третьяковки» (вернее сказать — «Коноваловки») сельский энтузиаст приурочил к 100-летию Октябрьской революции.

Патефон, чемодан, зеркало

— Я коллекционирую вещи на протяжении многих лет, — рассказывает Никита Коновалов. — Помню, в пятом классе передал в школьный музей семейные реликвии — старинный утюг и обувь — чурк, в которой ходили еще мои предки. Эта обувь сделана из сыромятной кожи, пропитана смолой, дабы не пропускала влагу.

30 лет назад я женился на девушке из соседнего Брыкаланска, где и заприметил старинные предметы — патефон и деревянный чемодан. С тех пор я начал собирать коллекцию. Будущие экспонаты попадали в нее разными способами. Иногда — случайно. К примеру, шел я однажды с работы, а из сельской библиотеки выносят в котельную списанную литературу. Я всю ее и забрал. Не раз находил среди мусора раритетные вещи. Но на многие предметы, которые предлагали местные жители, пришлось раскошелиться. Кое-что покупал и на блошином рынке столицы. Некоторые вещи в мою коллекцию попали путем обмена. Например, один ижемский собиратель старины в обмен на самовар передал мне зеркало и строительные инструменты.

Немало разнообразной партийной атрибутики советских времен пылилось в старых хозпостройках сельской администрации. (Коновалов 17 лет отработал в администрации поселения, прошел путь от специалиста до главы поселения — Ред.). Но большинство экспонатов — это семейные реликвии. С годами коллекция пополнялась, и я задумался: как бы эту сохранившуюся красоту, уникальные вещи показать большому числу гостей? Ведь каждый предмет имеет свою историю. А уж раритетные вещи и вовсе не должны пылиться на чердаке и в сараях. С помощью старинных предметов, которые уже вышли из обихода, можно рассказать молодому поколению об истории и самобытной культуре наших предков, пробудить интерес к прошлому. Так и возникла идея открыть музей. Год назад я вышел на пенсию и решил для души заняться этим культурным проектом.

От балалайки до ружья

Никита Пантелеймонович отремонтировал дом своих родителей, которому почти 60 лет (в последние годы жилье пустовало). Сделал новую печку, установил перегородку. Вместе с женой воссоздал обстановку деревенского быта прошлых лет, превратив пространство дома в музейную экспозицию, которая насчитывает более сотни редких и уникальных экземпляров.

На стенах домашнего музея — фотографии из семейных альбомов, там же красуется и балалайка, на которой искусно играл Пантелеймон Коновалов, покойный хозяин дома. Интерес гостей вызывают старинные самовары, особенно на угле. С ностальгией гости глядят на проводные радиоприемники, которые до недавнего времени были почти в каждом доме. А советские фотоувеличители молодежь рассматривает как диковинку: неужели таким способом когда-то печатали фотографии?

Внимание посетителей домашнего музея привлекает и организованная хозяином выставка в честь 100-летия Октябрьской революции. По соседству с предметами советской эпохи разместились рыболовные снасти, лодочные моторы, множество строительных и хозяйственных инструментов.

Гордость музея — ружье-кремневка и штык карабина, которым уже полтора века. А недавно экспозиция пополнилась еще одним «трофеем» — выдолбленным из дерева подойником..

Это нам по зубам!

Первыми посетителями местного музея стали самые юные кипиевцы — дошколята. Особый интерес, связанный с личными воспоминаниями, проявляют и пожилые сельчане.

В планах местного коллекционера — пополнять фонд музея новыми экспонатами. Ведь окрестности села богаты еще и археологическими артефактами. На берегах Печоры вблизи Кипиево сельчане неоднократно находили зубы и бивни мамонта.

В этом селе проживали и целые династии оленеводов, которые оставили заметный след в его истории. Кипиевцы гордятся и своим именитым земляком, Героем Советского Союза Александром Чупровым.

Односельчане надеются, что дом-музей Коновалова станет популярным местом для проведения встреч и культурного просвещения, а также поможет привлечь в Кипиево туристов.

По зову предков

Первой создательницей частного музея в Ижемском районе стала жительница Диюра Екатерина Ануфриева.

Затея оказалась заразительной. Предпринимательница из Сизябска Зинаида Вокуева открыла уже два музея истории и культуры ХХ века, также в стенах ее музея находятся уникальные экспонаты дореволюционной жизни ижемцев.

Наталья КОЛОДИНОВА.