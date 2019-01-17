Сердитов согласен вернуть деньги

31 декабря в деревне Оньмесь мужчина пришел проведать соседа и нашел его лежащим на полу без признаков жизни. Экспертиза установила, что тот скончался в результате переохлаждения организма.

Житель Сосногорска признался в убийстве тети.

Женщина соскучилась по осужденному мужу и пошла на правонарушение.