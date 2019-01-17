Экс-гендиректор Сыктывкарского ликеро-водочного завода Александр Сердитов намерен возместить нанесенный предприятию ущерб.
Напомним, А. Сердитов предстал перед судом по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, ему вменяется хищение средств СЛВЗ в размере 52,5 млн рублей. На первом же судебном слушании после предъявленного обвинения свою вину он признал в полном объеме. В связи с этим суд рассматривал дело в особом порядке.
14 января должны были состояться прения сторон, но по ходатайству защиты суд отложил заседание на 7 февраля. Перенос слушания связан с тем, что А. Сердитов намерен возместить ущерб. В ближайшее время должен состояться совет директоров СЛВЗ, сообщает ИА «Комиинформ».
По версии следствия, в 2008 году генеральный директор СЛВЗ разработал преступную схему хищения средств предприятия. Между заводом и сторонней организацией заключались договоры на поставку продукции для нужд предприятия (стеклянные бутылки и винтовые колпачки) по заведомо завышенным ценам. После поступления денежных средств представитель контрагента передавал гендиректору разницу между завышенной и реальной ценой продукции. Цену за единицу поставляемой продукции гендиректор контролировал и определял всегда самостоятельно. Ежемесячно за осуществление взаимовыгодной сделки он получал наличными 700 тыс. рублей.
Сердитов согласен вернуть деньги
Экс-гендиректор Сыктывкарского ликеро-водочного завода Александр Сердитов намерен возместить нанесенный предприятию ущерб.