Серебро тоже в цене (Блиц от 1 сентября)

Серебряная медаль будет выдаваться выпускникам школ при наличии одной-двух четверок в аттестате.

Серебряные медали в России не вручают с 2014 года. Их возвращение в школы ожидается с 2023/24 учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. При этом к результатам ЕГЭ за серебряную медаль абитуриентам будут дополнительно начислять до трех, а за золотую —до пяти баллов.

Дачников заставят работать

В России могут принять закон, который

обяжет дачников приводить свои земельные участки в порядок.

Росреестр разработал комплексный законопроект по повышению эффективности использования земли. Брошенных дачных участков должно стать меньше. Установлены признаки неиспользования: закочкаренность, закустаренность, показатели по порче почв и т.д. Предполагается, что хозяин будет получать предписание о необходимости привести участок в порядок. В Госдуму законопроект поступит уже весной следующего года.

Сложили головы на поле брани

За прошедшую неделю в ходе проведения СВО погибли пятеро бойцов из Коми.

Это командир мотострелкового отделения, гвардии младший сержант Григорий Михайлов из села Сторожевск. Рядовой Роман Ланцов из поселка Аджером, служивший стрелком мотострелкового отделения. А также сапер, служивший по контракту, Павел Игнатов из Сыктывкара, ефрейтор Алексей Мехоношин из села Гарья Сыктывдинского района и стрелок мотострелкового отделения младший сержант Андрей Алексеев из Ухты.

Коми готовится к ВДНХ

На выставку «Россия» повезут шаньги, салат из груздей и турпутевки.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве с 4 ноября по 12 апреля будущего года. За Коми в одном из павильонов ВДНХ закреплена площадка в 110 кв. метров. Днем региона для Коми, наряду с НАО и Вологодской областью, определена дата 19 декабря. В структуру Дня региона войдут деловая, образовательная и культурная программы, а также фестиваль гастрономических традиций.

Мать двоих детей лишили авто

За повторное вождение в пьяном виде суд вынес строгое наказание.

38-летнюю ухтинку задержали днем 23 июля на трассе Сыктывкар – Ухта. Она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, хотя ранее уже привлекалась к административной ответственности за пьяное вождение с наказанием в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством. Ухтинке назначено 200 часов обязательных работ. За руль ей запрещено садиться до июня 2026 года. Кроме того, суд принял решение о конфискации принадлежащего осужденной автомобиля «Фольксваген Пассат» в доход государства.

Сколько нас осталось?

Комистат опубликовал данные по демографии за шесть месяцев 2023 года.

Численность населения республики на 1 июля составила 723,7 тыс. человек. С начала года она уменьшилась на 2,7 тыс., или 0,3%. Сокращение численности произошло за счет естественной убыли населения и миграционного оттока. Наибольшее снижение числа жителей наблюдалось в Инте, Вуктыле и Усинске, а вот в Ижемском, Усть-Цилемском и Койгородском районах людей, наоборот, стало больше. За январь-июнь в республике родились 3077 детей, а умерли 5537 человек.

Грипп уже на пороге

Врачи Коми готовятся к подъему ОРВИ и гриппа, а также возвращению ковида.

В интервью телеканалу «Коми Гор» заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая рассказала, что в сезон респираторных инфекций коронавирус вновь даст о себе знать, его штаммы «притихли», но врачи получают новости о новых мутациях. Специалисты готовятся не только к ОРВИ и гриппу, но и к возвращению ковида. Подъем заболеваемости начнется уже в сентябре.

Восемьдесят лет спустя

23 августа в Тверской области захоронили останки советских солдат. Вечный покой обрели 117 фронтовиков, погибших в боях за город Ржев. Их останки были обнаружены недавно волонтерами поискового отряда «Пионер».

Среди них – уроженец села Муфтюга, красноармеец Николай Федорович Ивкин, 1910 г.р., пропавший без вести в 1942 году. Фронтовик похоронен со всеми почестями на мемориальном кладбище в деревне Веригино Зубцовского района. На похоронах присутствовали правнуки и праправнуки бойца. В родную Муфтюгу они привезли землю с воронки, в которой герой ждал своего часа более 80 лет. Ее рассыпали на могиле вдовы Прасковьи Ивановны.

Пострадавший стал подсудимым

Житель Нижнего Одеса получил ножевые ранения от бывшей супруги и срок.

При осмотре места происшествия по факту причинения ножевых ранений мужчине полицейские обнаружили в его квартире взрывчатые вещества. Оказалось, что с 2005 года по июнь 2023 года мужчина хранил на антресоли бездымный и дымный порох. Взрывчатые вещества остались после смерти его отца-охотника, но по закону «Об оружии» потерпевший не имел права хранить их. Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года и штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Пристав напугал должника

Предприниматель выплатил налоги лишь после ареста дома, двух авто и земельного участка.

В отношении предпринимателя было возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании 400 тыс. рублей налогов и сборов. Он погасил долги только после того, как пристав наложила запрет на регистрационные действия с двумя легковыми автомобилями, а также арестовала дом и земельный участок в пригороде столицы Коми.

Грибник нашел оружие

Мужчина принес находку росгвардейцам и получит восемь тысяч рублей.

Сыктывкарец поехал в лес за грибами в район первых максаковских дач. Там он обратил внимание на сверток, лежащий на земле, в котором находилось ржавое гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие в разобранном виде. Похожую находку обнаружил другой житель Сыктывкара на дачном участке в поселке Краснозатонский. Этот участок перешел его супруге по наследству от родителей. Во время уборки старых вещей на одной из полок мужчина увидел сверток, в котором находилось покрытое ржавчиной гражданское огнестрельное оружие в разобранном виде. В обоих случаях находки изъяты. Каждый из мужчин получит денежную компенсацию в 8 тысяч рублей, если обратится за выплатой в центр соцзащиты.