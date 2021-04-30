Об этом удивительном писателе в средствах массовой информации Коми не публиковалось ни строчки. Широкой публике практически ничего не известно об Алексее Ильиче Пичкове и его творчестве. И это несправедливо, ведь он один из тех немногих авторов, кто так проникновенно и с любовью писал о неброской красоте Крайнего Севера.

Северная экзотика

С Алексеем Пичковым я познакомился в самом конце 90-х в редакции газеты «Няръяна вындер» («Красный тундровик»), с которой какое-то время тесно сотрудничал. Сам Алексей Ильич начал публиковаться в главной окружной газете с 1953 года, а ее штатным сотрудником стал с 1957 года.

Еще до работы в газете творчеством талантливого паренька с Крайнего Севера заинтересовался популярный в то время в СССР журнал «Смена», напечатавший стихи студента Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена (учился на филологическом отделении факультета народов Севера).

Северная экзотика тогда шла «на ура». В 1958 году стихи Алексея Пичкова уже красовались на страницах популярнейшего иллюстрированного журнала «Огонек», потом были публикации в «Звезде», в других изданиях.

В педагогическом институте Алексей Пичков проучился полных четыре года, но диплом так и не получил. Сам он на этот факт в своих воспоминаниях несколько напустил тумана: «После смерти Сталина была оттепель, после оттепели новый зажим, который коснулся и меня: не был допущен до государственных экзаменов…»

В 60-х годах вышли первые сборники стихов молодого поэта и прозаика. В 1967 году, в 33 года, он был принят в Союз писателей СССР.

Язык – в массы!

В Ненецком автономном округе всегда проживало много людей, знающих коми язык, следовательно, были творческие коллективы и общественные организации, связанные с географическим соседом. Наиболее известная из них «Изьватас», представитель которой Матвей Чупров сейчас является заместителем председателя Собрания депутатов Ненецкого округа. Одним словом, решено было выпускать на регулярной основе в «Няръяна вындер» страничку на коми языке. Поручили это дело Алексею Ильичу, который говорил и писал на русском, коми и ненецком языках.

Спрашиваю у него: «Ильич, как назовем страничку?» Он немного подумал и говорит: «Югыд туй» («Светлый путь»). – «Ты не оригинален, под таким названием в советское время в Коми АССР выходила главная республиканская газета на коми языке… Вообще, ты был когда-нибудь в Коми?» Ответ Алексея Ильича несколько озадачил. Выяснилось, что в Коми он никогда не заглядывал, хотя всю жизнь стремился и надеялся до своей кончины, что такая возможность никуда «не убежит». Увы, «убежала», так часто бывает не только в жизни писателей.

Национальная «мешанина»

В Заполярье русские, коми и ненцы бок о бок проживают уже не одно столетие, поэтому многие жители тундры могут бегло переходить с одного языка на другой.

В советском паспорте фигурировала графа о национальности. Для коренных жителей тундры, ведущих кочевой образ жизни, она не имела особого значения. Раньше семьи обычно были большими, одни дети записывались по национальности как коми, других определяли ненцами. Так и жили.

О таком, надо признать, своеобразном интернационализме в тундре впервые услышал от экс-спикера Собрания депутатов НАО Вячеслава Выучейского, у которого среди братьев и сестер как раз и была такая национальная «мешанина» из коми и ненцев.

Сизябские корни

У одного из сотрудников «Няръяна вындер» сохранилась магнитофонная запись беседы с Алексеем Пичковым, в которой он рассказывает о своей родословной. В ней есть интересный момент, который не фигурирует в справочных изданиях. В 30-х годах отец Алексея Пичкова – Илья Григорьевич – женился на Акулине Трофимовне Артеевой из села Сизябск (Ижемский район). Далее по записи: «Это бедная ветвь Филипповых-Артеевых, оленеводов. Она (Акулина Артеева – Ред.) была отдана в услужение нянькой к богатым Филипповым, они-то и выдали ее замуж за ненца Пичкова. Так образовалась наша семья…»

Так что по всему выходит, что коми языку Алексея Ильича учила мать. Впрочем, свои литературные произведения он всегда писал только на русском языке. Так ему было удобнее. А переводы их на ненецкий язык делал другой известный поэт – Василий Ледков, давний друг Алексея Ильича.

В куропачьей державе

Родился будущий поэт, как и упоминавшийся выше Вячеслав Выучейский, в селе Шойна, расположенном на полуострове Канин на берегу Белого моря. Через все его творчество красной нитью проходит любовь к природе: «Ты уедешь на Канин, в куропачью державу. В край, где вешние травы пробивают снега…» Или такие строки: «…Что-то снова море неспокойно – подошли осенние шторма. О тебе не пели песен, Шойна, ты запела о себе сама…»

В Шойну писатель возвращался при первой возможности: во время отпуска или командировки по заданию редакции. Здесь, на пересечении бескрайней тундры и бескрайнего моря, он черпал вдохновение.

Три дня и вся жизнь

Как ни удивительно, но в советское время связи между Коми и Ненецким округом были действительно соседскими, крепли и развивались они в самых разных областях: из Коми по Печоре поставлялся лес на Печорский лесозавод в Нарьян-Маре, материалы для строительства и техника, оттуда шли суда с рыбными консервами и дичью. Одним словом, кипела жизнь. В начале 60-х годов по Печоре в Нарьян-Мар прибыл теплоход с коми интеллигенцией. Среди гостей были будущие классики коми литературы – Виктор Кушманов и Василий Журавлев-Печорский.

Их как раз больше других и запомнил Алексей Пичков. У молодых и подающих большие надежды дарований Севера было много общего – трудное военное детство, огромное желание через свои произведения показать неброскую северную красоту, ну и, конечно, огромный талант. Неслучайно впоследствии Виктора Кушманова назовут «коми Есениным», а Алексея Пичкова – «северным Есениным».

Помимо литературы их объединяло и то, что будущие классики были газетчиками. Виктор Кушманов и Василий Журавлев-Печорский в разные годы являлись сотрудниками газеты «Красное знамя», самого массового в советское время издания в Коми.

Последняя встреча

В 2004 году в редакции республиканской газеты «Красное знамя» мы справляли день рождения коллеги и друга, известного журналиста, краеведа и издателя Александра Сугорова. Я сидел рядом с Виктором Кушмановым, слово за слово – разговорились. Я ему рассказал о жизни Алексея Ильича, о его новых книгах, которых в Сыктывкаре тогда достать было практически невозможно, как и сейчас. Виктор Витальевич вспомнил о той памятной поездке в Нарьян-Мар из 60-х годов, порадовался успехам своего коллеги по писательскому ремеслу. А еще удивился его долголетию: как-никак старше на пять лет и строит планы на будущее. Василий Журавлев-Печорский вообще ушел из жизни в уже далеком 1980 году.

Так вышло, что это была моя последняя встреча с Виктором Кушмановым. Через несколько дней его не стало. Алексей Пичков пережил друга юности на два года.

Выдающаяся личность

Алексей Пичков творил в эпоху, когда даже представить было невозможно, что появятся какие-то фантастические технологии и возможности для творчества, что вырастет новое поколение, которое смотрит на бумажную книжную продукцию как на какую-то диковинку. Тем не менее, он остался современным писателем, который интересен молодежи. Поэтому неслучайно по итогам интернет-голосования, проходившего в 2011 году, в номинации «Деятели культуры» международного конкурса «Выдающиеся личности финно-угорских и самодийских народов» Алексей Ильич Пичков был признан победителем.

Говорят, что Алексей Пичков вошел бы в поэзию, если бы написал лишь одно стихотворение «Родина». Его творчество будет покорять своей глубиной, добротой, уважением к родной земле еще не одно поколение северян. «Тундра снежные дали без края, серебристый песцовый мех. Без меня проживешь ты, знаю, без тропинок моих и вех. У тебя их, тропинок, без меры, словно косы, сплелись на снегу. Только я вот без тундры, наверно, вдалеке прожить не смогу».

Сергей МОРОХИН.