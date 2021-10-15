4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, поэтому нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье.

В Воркуте снова отменили традиционные «Заполярные игры».

На водоемах Ухтинского и Сосногорского районов закрывается навигация.

В республике распределили субсидии по возмещению убытков, возникающих в результате госрегулирования цен на твердое топливо при продаже гражданам для нужд отопления.

Врач из Воркуты обыграл знатоков в телешоу «Что? Где? Когда?».

Сыктывкарцы успели посмотреть на северное сияние.

В Сысольском районе сотрудники Россельхознадзора выявили очаг опасного грибкового заболевания капусты. Это так называемая «белая гниль».