В минувший вторник на 75-м году жизни скончался бывший председатель Федерации профсоюзов Республики Коми Дмитрий Борисович Лукашенко.
Уроженец Псковской области, он 19-летним юношей в 1966 г. приехал в Инту, где работал сначала на шахте «Интауголь», потом на различных предприятиях угольной промышленности (такелажником, слесарем, токарем, транспортным рабочим, горномонтажником).
Молодой рабочий много учился, окончил факультет иностранных языков Тульского пединститута, затем осваивал профессию строителя в Ленинградском инженерно-строительном институте, позднее изучал правоведение в Московской академии социальных отношений. Неоднократно избирался председателем профкома, а в перестроечном 1989 году – председателем стачкома Управления монтажа и наладки оборудования (УМНО) объединения «Интауголь».
В 1990-1991 годах Д. Лукашенко работал освобожденным председателем профкома УМНО, избирался депутатом Интинского горсовета, а в октябре 1991 года ему был доверен пост председателя ассоциации профсоюзных организаций Инты. В 1993 году Дмитрий Борисович был избран председателем Коми республиканской федерации профсоюзов. Избирался депутатом Государственного Совета РК в 2007 году, возглавлял Сыктывкарское отделение Союза казаков.
Дмитрий Лукашенко возглавлял профсоюзы Коми в течение 10 лет. В 2013 году вышел на пенсию и переехал в Краснодарский край. При этом Дмитрий Борисович часто приезжал в Инту, где у него остались друзья и родственники. Здесь он и скончался в ночь на 12 октября после тяжелой продолжительной болезни.