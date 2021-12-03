«Глава Коми Владимир Уйба и чиновники Минздрава призывают нас делать прививки. Но почему же тогда при росте количества вакцинированных мы видим более высокие цифры в статистике по заболевшим и умершим от коронавируса?»

Ю. МИХАЙЛОВ, Ухтинский район.

Медики выделяют несколько причин роста заболеваемости и смертности: изменчивость вируса, позднее обращение за медицинской помощью среди контактных в домашних очагах и по месту работы, а также ряд других.

Однако не всем читателям «Трибуны» эти аргументы кажутся убедительными. Многие считают, что всплеск заболеваемости прямо или косвенно может быть связан с активной прививочной кампанией.

За комментариями редакция обратилась в Министерство здравоохранения Коми. Пояснения дает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Коми Нина Овчинникова:

– Вирус COVID-19 меняется, становится более заразным. Несмотря на то, что темпы вакцинации растут, коллективный иммунитет еще не сформирован. То есть у нас все еще нет общего «щита» в виде достаточного количества вакцинированных и переболевших. COVID-19 поражает прежде всего тех, кто не имеет защиты, то есть еще не переболел или не привился. Пока таких еще очень много, дельта-штамм коронавируса продолжает стремительно распространяться.

Вакцинированные тоже заражаются, попадают в статистику, но болезнь они переносят чаще всего в легкой форме. Непривитые пациенты, напротив, болеют очень тяжело. Их организм не готов противостоять инфекции, поэтому заболевание протекает с осложнениями. Легкие таких людей зачастую поражаются молниеносно, пациенты становятся не в состоянии самостоятельно дышать, им требуются кислородная поддержка и искусственная вентиляция.

Особенно сильно ковид бьет по пожилым и группам риска – пациентам с ожирением и сахарным диабетом, другими хроническими заболеваниями. Те, кто не прошел вакцинацию, подвергают свое здоровье смертельной опасности.