В селе Палауз Сысольского района закрыли начальную школу. В новом учебном году ребята будут ездить за знаниями за 25 километров по бездорожью в Пыелдино.

«Закрыли – и нас не спросили»

– Разговоры о том, что в Палаузе собираются закрыть начальную школу, начались еще в прошлом году. Конечно, сельчане были против этого. От жителей села я выступала с докладом на ноябрьской конференции «Коми войтыр», и пункт сохранения начальной школы внесли в резолюцию. А сейчас даже у родителей не спросили – в июне закрыли. Учителей отправили на пенсию, а детей – в Пыелдинскую школу, – рассказала «Трибуне» бывшая глава села Людмила Попова.

Палаузская школа уже пережила один этап реорганизации. В 2010 году детей среднего звена и старшеклассников «выслали» в Пыелдинскую школу. А здесь построили новую малокомплектную начальную школу-сад, рассчитанную на 27 воспитанников и учащихся. Тогда в Палаузе было 13 дошколят и 8 учеников начальных классов. С тех пор учеников не прибавилось, и районные власти решились на второй этап «экономии расходов». Начальное звено (четверо ребят) с 1 сентября будут вынуждены ездить в школу соседнего села Пыелдино.

Палаузцы считают, что вряд ли это даст существенную экономию. Ведь здание школы-сада все равно нужно содержать – там воспитываются семеро дошколят.

– Школа новая, благоустроенная, соответствует всем нынешним стандартам. Разве можно закрывать такую школу? – вопрошают родители. – Сейчас в Пыелдино открыли летнюю площадку. Детей возят туда утром, вечером привозят. Домой они приезжают уставшие. Конечно, им трудно трястись 25 километров туда и обратно по бездорожью. А что будет осенью, зимой? Кстати, между населенными пунктами мобильный телефон не ловит сигнал. Не дай бог что-то случится в дороге…

Родители предлагали оставить в Палаузе начальную школу. Говорят, что ее можно было заполнить детьми из соседнего поселка Бортом-База. Но чиновники решили иначе.

Отчего люди не птицы?

Если нельзя сохранить начальную школу, надо хотя бы привести в порядок дорогу между селами, считают палаузцы.

– Там такие ямы и колдобины! Если раньше только мы, взрослые, тряслись по бездорожью, то теперь придется и малышам!

По словам сельчан, этим летом от Палауза начинали делать ямочный ремонт, но «залатали» лишь небольшой участок – даже до соседнего Гагшора не дошли (а это от Палауза в 10 километрах). И на этом работы завершились.

– Дорога республиканского значения, но содержат ее безобразно. От асфальта уже следа не осталось. Хоть по небу летай. Но люди – не птицы, у нас крыльев нет, – возмущается Людмила Попова.

– А почему не отремонтировали весь участок?

– Нам сказали, что на следующий год эта дорога вошла в федеральную программу, будет дорога от Визинги до Перми. Поэтому ремонт и остановили. Но мы не можем ждать до следующего года. Дорога нам нужна сейчас! – подытожила Людмила Егоровна.

Екатерина МАКАРОВА, Сысольский район.