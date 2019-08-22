Скандал в Троицко-Печорске: кто стоит за атакой на местный Совет и при чем тут исчезнувшая железная дорога?

Удивительная история произошла в Троицко-Печорске: экс-депутат тамошнего поселкового Совета Анастасия Сорокина попыталась через Верховный суд Коми добиться досрочного прекращения полномочий местного представительного органа власти.



Напомним, что в сентябре прошлого года был сформирован нынешний депутатский корпус Троицко-Печорска в количестве 10 народных избранников. 19 июня этого года четверо депутатов неожиданно написали заявления о досрочном сложении полномочий, которые истекают лишь в 2023 году.

В чем подвох?

Согласно действующему законодательству, представительный орган считается правомочным, если сформирован на две трети. То есть нужно как минимум семь действующих депутатов, чтобы не ставить вопрос о новых выборах. А их осталось шестеро?

Формально так оно и есть, но заявления о сложении полномочий Совет вправе рассмотреть в течение 30 дней с момента подачи. В конце июня были удовлетворены два заявления, а 19 июля и остальные. Теперь обратим внимание на важный факт: 5 июля поселковый Совет (на тот момент в его составе де-юре было восемь депутатов) принял решение о проведении 29 сентября довыборов по двум округам. Причем, что любопытно, представитель истца законность назначения довыборов признал без всяких оговорок.

Теперь вернемся к регламенту. Депутаты должны проводить сессии не реже одного раза в течение трех месяцев. Сейчас их осталось шестеро, но они и не планировали собираться ранее 4 октября, после довыборов. То есть получается, что вообще придраться не к чему.

В чем же тогда подвох и зачем вся эта суета с роспуском поселкового Совета? Судья раз за разом, задавая вопросы, пытался это выяснить. Однако объяснения представителя А. Сорокиной выглядели, мягко говоря, не очень убедительными.

Красный глава

На эту ситуацию нужно посмотреть через призму событий, произошедших в Троицко-Печорском районе за последние несколько лет. И без политики тут не обойтись.

После прошлогодних выборов в Совет Троицко-Печорска «Единая Россия» утратила здесь монополию на власть. В результате народного волеизъявления председателем Совета и главой городского поселения стал Сергей Кондрашов, являющийся к тому же еще и первым секретарем Троицко-Печорского райкома КПРФ. Он последовательно критикует районных чиновников и вскрывает огрехи прежней поселковой администрации, которую возглавляла Елена Савченко (кстати, мать экс-депутата Анастасии Сорокиной).

Впрочем, сам Сергей Кондрашов активность «бывших» объясняет не политикой, а обычным конфликтом интересов. Многие молчат, а он нет, когда видит, что автовокзал в райцентре чиновники отдали на откуп коммерсантам, а практически подведенное под крышу здание школы, в строительство которой были вложены десятки миллионов бюджетных средств, было попросту разворовано.

Чего стоит одна только история с исчезновением нескольких километров железной дороги. В конце мая 2015 года поселковый Совет своим решением на безвозмездной основе передал частной фирме для разборки подъездные пути, связывавшие железнодорожную сеть ОАО «Российские железные дороги» с райцентром.

По предварительным подсчетам, общий тоннаж стального путепровода составлял не менее 420 тонн, что по рыночным меркам оценивалось на тот момент в сумму, превышающую 7,5 миллиона рублей. Объем песчано-гравийной смеси, увезенной в неизвестном направлении, составил примерно 192 тысячи кубических метров. В денежном выражении речь идет о десятках миллионов рублей!

Ату его!

Сергей Кондрашов в течение последних четырех лет через правоохранительные органы добивается проведения расследования по поводу факта исчезновения дороги и наказания виновных в уничтожении стратегически важного объекта. Если лишить его депутатского статуса и «портфеля» главы, а в новый состав Совета подобрать «правильных» людей, то шансы замять скандал с железной дорогой резко повысятся.

Хотя спустить эту историю на тормозах уже не получится. В августе правоохранители вновь заинтересовались исчезнувшей железной дорогой. Выскажем предположение, что это может быть связано с недавними природными стихийными бедствиями, обрушившимися на страну. В Коми в Усть-Куломском районе из-за проливных дождей размыло автомобильные дороги, и несколько населенных пунктов оказались оторванными от «большой земли». В нынешних экономических условиях, когда из-за хронического недофинансирования ветшает вся инфраструктура, повышается риск возникновения новых чрезвычайных ситуаций. Вот, наверное, в ходе ревизии стратегически важных объектов кто-то вспомнил о железнодорожных путях, по которым можно было бы в экстренных случаях снабжать Троицко-Печорск и близлежащие населенные пункты углем, мазутом, оборудованием, вывозить людей.

Впрочем, это лишь предположение, поскольку правоохранители до последнего времени занимались исчезновением железной дороги ни шатко ни валко.

Сергей МОРОХИН.