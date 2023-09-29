«Сколько еще ждать?» Жители Лесозавода просят Путина о помощи

Еще в 2017 году во время «прямой линии» сыктывкарка рассказала президенту страны об ужасающем состоянии поликлиники в микрорайоне «Лесозавод». Владимир Путин дал тогда поручение построить новое здание. Однако поручение не выполнено. Об этом жители Лесозавода рассказали в новом обращении, направленном президенту. В нем, в частности, говорится:

«Летом 2020 года поликлиника была закрыта, а затем старое здание снесено. Жителям обещали, что они останутся прикрепленными к тем же участковым врачам и так же будут брать талоны и направления на прием к узким специалистам, но обслуживаться будут в различных структурных подразделениях Сыктывкарской городской поликлиники №3. Параллельно давались обещания о строительстве новой поликлиники.

Сегодня жители Лесозавода обслуживаются в нескольких структурных подразделениях Сыктывкарской городской поликлиники №3, расположенных в разных частях города. Ввиду удаленности нашего микрорайона от центра города, добираться приходится на общественном транспорте, дорога занимает длительное время. Нередко получается, что одну процедуру нужно делать в одном здании, а другую – на противоположном конце города. Все это приносит неудобства для пациентов, большинство из которых граждане пожилого возраста. Детской поликлиники в микрорайоне также нет.

Из республиканских средств массовой информации стало известно, что строительство нового здания медучреждения в микрорайоне Лесозавод включено в адресную инвестиционную программу республики на 2022-2024 годы.

Судя по всему, открытия поликлиники мы дождемся в лучшем случае в 2025 году.Снизить градус социальной напряженности и облегчить участь жителей, нуждающихся в медицинской помощи, могло бы открытие в микрорайоне временной амбулатории. В ней пациенты могли бы сдавать анализы, получать инъекции, принимать физиопроцедуры, – самый необходимый минимум для лечения. Общественники не раз озвучивали такой вариант временного решения проблемы, но руководство города и республики их так и не услышали.

Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас взять на контроль строительство нового здания поликлиники и посодействовать в открытии временной амбулатории для обеспечения минимальной медицинской помощью жителей микрорайона «Лесозавод» г. Сыктывкара».