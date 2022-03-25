На сессии 24 марта были приняты два Обращения в адрес Госдумы, Совета Федерации и Правительства РФ. В одном речь идет о поддержке сельхозтоваропроизводителей, в другом – женщин, имеющих стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.



Региональный парламент предлагает рассмотреть возможность исключения необходимости проведения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капстроительства в сфере сельского хозяйства Арктической зоны. «Мы пытаемся снять излишние барьеры для развития бизнеса, чтобы ускорить принятие решения по ключевым проектам», – пояснил спикер Госсовета Сергей Усачев. Он подчеркнул, что речь о небольших объектах, которые не несут особую экологическую нагрузку или опасность.

Другое обращение касается поддержки женщин-северянок. Депутаты считают, что при досрочном назначении страховой пенсии по старости необходимо распространить на женщин, родивших двоих и более детей и достигших возраста 50 лет, норму, в соответствии с которой каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.

Героев надо знать

Кроме того, парламентарии приняли закон о регулировании отдельных отношений на территории республики в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества. По сути, он передает полномочия по проведению данных мероприятий с муниципального на республиканский уровень. «Решение здравое, оно позволит повысить статус таких мероприятий, а значит, будет иметь важное значение в патриотическом воспитании молодого поколения, – отметил спикер. – Необходимо, чтобы молодежь знала героев республики и России».

Принятие закона потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета, сообщила министр образования, науки и высшей школы Наталья Якимова. Например, только на захоронение и перезахоронение потребуется не менее 1 млн рублей ежегодно. Расчет сделан на основе данных, что в год происходит три-пять церемоний, на которые в среднем тратится по 200 тыс. рублей. «Глава Коми дал поручение, и ведомство уже начало разработку новой госпрограммы, в которую войдут не только мероприятия по реализации этого закона, но также поддержка поисковых отрядов», – подчеркнула министр.

«Дело Воробьева»

Всего в повестке дня сессии было 14 вопросов. Самыми «быстрыми» по времени оказались вопросы, связанные с назначением трех мировых судей и досрочным прекращением полномочий депутата Евгения Бейкова. (Летом прошлого года он переехал в Москву.)

Самым длинным стало обсуждение, связанное с депутатской этикой. Депутаты в закрытом режиме 40 минут обсуждали поведение коллеги Виктора Воробьева, который 10 февраля в Telegram дал «неуважительную оценку деятельности депутатов – членов фракции «Единая Россия», а также был арестован на 15 суток за участие в несогласованной акции в Санкт-Петербурге.

В итоге 22 депутата проголосовали за лишение Воробьева права выступать на двух заседаниях Госсовета. 4 нажали кнопку «против».