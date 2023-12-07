Собачка вызвала росгвардейцев (Криминал от 8 декабря)

В одной из квартир Воркуты сработала «тревожная кнопка».

На сигнал незамедлительно выехал автоэкипаж вневедомственной охраны, который вместе с хозяином осмотрел квартиру изнутри. Выяснилось, что нажала кнопку маленькая собака, которая играла с оконными шторами, вследствие чего, видимо, и сработал датчик.

Дама вынесла сейф из квартиры

Всю наличку, которую прятал в сейфе ее экс-супруг, сыктывкарка потратила за сутки.

Женщина знала, что ее бывший муж хранит деньги в небольшом сейфе в квартире своей матери. Обманным путем она получила ключи у своей падчерицы. Проникнув в квартиру во время отсутствия бывшей свекрови, женщина вынесла оттуда сейф. Далее через интернет нашла специалиста по замкам, который его вскрыл. Накопления экс-супруга в размере 248 тысяч рублей она потратила буквально за сутки, раздав свои долги. Уголовное дело направлено в суд.

Завалил лося – попал под суд

Охотника из Усть-Вымского района будут судить за незаконную охоту.

34-летний мужчина ранее уже был осужден за причинение смерти по неосторожности во время охоты. В феврале этого года он вновь отправился на охоту, не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Недалеко от села Часово в границах Усть-Вымского лесничества он выследил и убил лося. Однако вывезти разделанную тушу не успел, поскольку был задержан сотрудниками лесничества. Ущерб от незаконных действий браконьера составил 240 тыс. рублей. На его имущество наложен арест.

Пациент ударил врача

Мировой судья оштрафовал жителя Сосногорска за рукоприкладство в больнице.

Пациент хотел забрать у врача Сосногорской ЦРБ свою медицинскую карту, но в этом ему было отказано – документ должен храниться в больнице. Разозлившись, мужчина схватил медкарту и ударил ею доктора по голове. Вердикт судьи: 5500 рублей штрафа.

Дорогие вышли цветочки

Сыктывкарка поливала цветы соседки и «попутно» таскала ее драгоценности.

В полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже ювелирных украшений на сумму более 150 тысяч рублей. Выяснилось, что воровкой оказалась ее 52-летняя соседка, которой она доверяла ключи от квартиры в периоды своего отсутствия. Женщина просила ее поливать цветы. Шкатулка с золотыми и ювелирными украшениями стояла на видном месте, и соседка в течение двух лет брала по одному изделию и сдавала в ломбард. Средства нужны были ей для погашения многочисленных кредитов. Всего было похищено 14 штук различных украшений на общую сумму в 150 тысяч рублей.

Жертва криптовалюты

Сосногорец потерял при покупке биткоинов почти 1,5 млн рублей.

61-летний мужчина увлекся идеей заработка на фондовой бирже и принял предложение незнакомца, который представился ему как финансовый консультант по торговле криптовалютой. По его совету мужчина почти два месяца переводил деньги на определенные счета, якобы приумножая свой капитал. Мошенник тем временем создавал иллюзию успешных операций. Когда мужчина решил обналичить свой «доход», доступ в персональный кабинет на торговой площадке оказался ему закрыт, а мнимый помощник перестал выходить на связь.