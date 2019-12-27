Сосногорский казус: чем недовольны «белые и синие воротнички»?

На прошлой неделе в редакцию поступило письмо от группы работников Сосногорского газоперерабатывающего завода (СГПЗ) – филиала ООО «Газпром переработка». В нем содержалась обида на руководство предприятия, которое недавно существенно повысило зарплату сотрудникам. Как ни парадоксально, это обрадовало далеко не всех заводчан. Более того, в коллективе возникла некоторая напряженность…

Дело в том, что зарплата повысилась только у «пролетариата», то есть у рабочих, а вот у «белых и синих воротничков» (офисных работников и ИТР) осталась на прежнем уровне. В результате вознаграждение за труд существенно «уравнялось». А это значит, что теряется стимул повышать квалификацию, падает престиж инженерных специальностей. Появились даже разговоры о том, что некоторые специалисты с дипломом инженера подумывают о переходе в разряд рабочих. Дескать, зарплата почти одинаковая, зато ответственности – никакой.

Все выше и выше

СГПЗ — это перерабатывающий комплекс добываемого на промыслах газа. Завод является структурным подразделением ПАО «Газпром». Зарплаты газовиков в среднем выше, чем в других отраслях, и регулярно индексируются. В сентябре этого года на селекторном совещании, приуроченном ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, глава компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» благодаря финансовым успехам получил возможность вновь существенно повысить зарплату своим сотрудникам. Что и было сделано.

Как рассказал председатель первичной профсоюзной организации Сосногорского ГПЗ Михаил Прибыловский, приказом Алексея Миллера с 1 октября тарифные ставки рабочих, оплачиваемых на основе Единой тарифной сетки, повысились на 15 процентов во всех дочерних обществах, организациях и филиалах холдинга ПАО «Газпром».

Однако при этом произошел определенный перекос в оплате рабочих и инженерно-технических работников. Сегодня слесарь шестого разряда со стажем может зарабатывать больше, чем, допустим, мастер или другой специалист. По неофициальным данным, зарплата опытного слесаря на Сосногорском ГПЗ при выплате всех надбавок и премиальных доплат колеблется в пределах 70-80 тысяч рублей. А зарплата мастеров, руководящих производством на вверенных участках, сравнялась с зарплатой подчиненных, а у тех, кто имеет меньший стаж, даже стала ниже. И потому некоторые из них подумывают о переходе в ряды «пролетариата». Есть недовольство и среди персонала ИТР.

Этот вопрос даже обсуждался на недавней профсоюзной конференции, где директор предприятия пояснил, что проблема будет решаться, есть ряд рычагов для исправления ситуации, но для этого нужно время.

Виктор СЕМЕНОВ.

Для справки. По данным Росстата, в июне текущего года среднемесячная зарплата в нефтегазодобывающей отрасли России выросла на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она превысила 172,9 тыс. рублей – это в 3,5 раза выше, чем средняя по стране.