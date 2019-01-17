Сотрудникам Печорской газеты указали на дверь

Свой профессиональный праздник — День печати — журналисты часто с грустью называют Днем печали. Выживать, особенно печатным СМИ, становится все труднее.

Не наше «время»

11 января «Трибуна» рассказала, что районную печать нашей республики ждут серьезные перемены. А на этой неделе в редакцию обратился депутат Совета МР «Печора» Иван Пьянков. Он рассказал, как процесс «оптимизации» происходит в его родном городе.

— 20 января газете города Печоры исполнится 77 лет, а история городской типографии берет свое начало с мая 1941 года. Полиграфистам и журналистам нашего города в определенной мере повезло: для типографии и редакции газеты в 70-80-е годы было построено хорошее здание на ул. Н. Островского, 71. Последние 22 года здесь располагалось МУП «Издательство «Печорское время». Своей полиграфической деятельностью оно поддерживало издание городской газеты, что существенно экономило бюджетные средства республики и района, — считает Иван Григорьевич. — Выпускали не только различные бланки, но и книги. Трудилось на предприятии 16 человек. Теперь в целях экономии МУП решено ликвидировать. Газета останется, а вот с типографией большой вопрос. Уже есть постановление о создании нового МАУ — муниципального автономного учреждения.

Понятно, что для скромного журналистского коллектива большого помещения не потребуется и редакцию переселят в другое здание. Куда именно — коллективу пока неизвестно. Кому достанется бывший «издательский дом», тоже пока неизвестно, и это тяготит сильнее всего.

Хорошее здание в центре города – лакомый кусок. Возможно, он просто понравился кому-то из сильных мира сего, считают ветераны. «Видать, наступило не наше время», – переживают они. Поговаривают, что журналистам-«переселенцам» предложат 2-3 кабинета в помещении «Рембыттехники». В городе это здание известно как рынок, где на первом этаже стойко пахнет рыбой.

Рыночная экономика

«Реформировать» городские газеты в Коми пытались и раньше. Так, летом

2015-го на основе газеты «Республика» создавали холдинг, куда вошли «Усинская новь», воркутинское «Заполярье», «Ухта» и «Печорское время». Печорцы, правда, этому отчаянно сопротивлялись. И, как оказалось, не зря. Ранее успешные, ныне эти газеты испытывают жесточайший кризис. «Заполярье» давно не выходит, «Усинская новь» не выходила почти полгода и только с января 2019-го возобновила выпуск, в тяжелой ситуации находится газета «Ухта». По официальным данным, на конец прошлого года ее тираж составлял всего 980 экземпляров.

Городская газета — это, как правило, МУП. По закону МУПы должны быть постепенно ликвидированы, их нельзя реорганизовать. Но в России закон — что дышло. И практика сложилась такая, что в «благих целях» законом нередко пользуются люди, которым приглянулся тот или иной участок земли или хорошее здание, в котором «живет» скромное муниципальное предприятие. Подведи его под ликвидацию — вот и место освободилось…

Депутат Пьянков убежден, что ликвидировать предприятие нецелесообразно. Оно хоть и маленькое, но свое. А значит, надо ему помогать. Иван Григорьевич даже написал открытое письмо главе муниципального района «Печора» — руководителю администрации Наталье Паншиной. Процесс ликвидации этого муниципального предприятия не должен повлиять на сохранение издательско-редакционного профиля нового МАУ, считает он.

«Мы были одной из прибыльных газет»

По мнению руководителя МУП «Издательство «Печорское время» Раисы Глущенко, «Печорское время» было одной из прибыльных газет во многом благодаря полиграфической деятельности.

— По сравнению с другими газетами мы выживали в основном самостоятельно. Республиканский бюджет платил нам небольшие субсидии — 330-400 тысяч руб. (это 2-3%). Муниципалитет тоже платил — как и полагается, за размещение официальных материалов. Лишь последние два года нам было особенно тяжело. В 2017 году мы получили от районной власти чуть более 800 тысяч на погашение налогов, а в 2018-м — 350 тысяч. Если у предприятия есть долги по налогам, субсидии не получишь, — рассказывает Раиса Александровна.

Нельзя сказать, что все эти годы коллектив покорно ждал лишь бюджетных денег. Стремились и сами заработать. Например, у газеты есть альтернативная служба подписки и своя доставка, что позволяет значительно экономить. В 2018-м газета выиграла российский грант почти на 600 тысяч рублей.

18 декабря прошлого года на сессии Совета МУПу выделили 645 тысяч руб., но в реальности было перечислено только 350. Ими были погашены долги по зарплате.

Хозяин – барин

Содержать солидное здание по нынешним меркам недешево. Поскольку издательство «Печорское время» — муниципальное предприятие, то и проблемы его должен решать муниципалитет. Но за последнее время у издательства накопились долги (за услуги почты, во внебюджетные фонды, за тепло и т.д.). Сумма внушительная — примерно 4 миллиона. Как ни крути, а хозяин — барин. Право владельца — распорядиться собственностью по своему усмотрению. Тем более что она его явно тяготит.

Как рассказала Раиса Глущенко, вечером 15 января у нее была встреча с главой МР «Печора» Натальей Паншиной.

— Из беседы мне стало известно, что издательство «Печорское время» работает до 31 января. Затем МУП будет ликвидирован, а все сотрудники (и я тоже) уволены. Примут ли кого-либо из них во вновь созданное МАУ, мне неизвестно. У нового автономного учреждения будет новый руководитель. Мне предложили новое место работы, но я от него отказалась.

Вот как ситуацию прокомментировала глава МР «Печора» Н. Паншина:

— Я понимаю, что вопрос очень больной. Газета по-прежнему будет выходить, а вот типография, к сожалению, не выживает. Мы действуем строго в рамках закона, МУП можно лишь ликвидировать. Во вновь создаваемом МАУ будут работать 9 человек.

Людмила КУДРЯШОВА.