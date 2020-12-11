Конституционный суд Коми признал передачу депутатского мандата Сергею Усачеву законной.

Напомним, в суд обратилась группа депутатов, которая посчитала неправомерным передавать от лица политической партии высвободившийся депутатский мандат любому кандидату без учета процента голосов избирателей, полученных партией в территориальных избирательных группах.

Конституционный суд Республики Коми противоречий в законе о выборах и референдумах не нашел. Закон позволяет руководящему органу избирательного объединения право предложить кандидатуру из любой другой территориальной группы в случае, если в этой тергруппе не осталось зарегистрированных кандидатов либо остальные отказались от мандата.

Таким образом, все сомнения в том, что депутатский мандат спикера Госсовета Коми Сергея Усачева является нелегитимным, суд развеял.