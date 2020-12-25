Республика продолжает готовиться к проведению Чемпионата мира в плановом режиме, сообщает Министерство физической культуры и спорта РК.

Стадион будет сдан в запланированный срок, вне зависимости от того, будет ли проведен Чемпионат мира по бенди в столице Коми или нет.

Решение по переносу сроков Чемпионата мира по хоккею с мячом или его отмене принимает Международная федерация по хоккею с мячом (FIB). Пока информации по данному мероприятию от FIB не поступало. Вопрос об определении сроков будет вновь рассмотрен в январе.