Станет ли Ухта столицей Коми?

Инициативная группа Ухтинского технического университета предлагает провести в Коми референдум о переносе столицы региона из Сыктывкара в Ухту.

У инициаторов есть свои аргументы — это, мол, промышленный центр, крупный транспортный узел и так далее…

13 ноября ходатайство инициативной группы ухтинцев было направлено в региональный парламент. На референдум выносится вопрос «Согласны ли Вы с тем, чтобы в Республике Коми был принят Закон о внесении изменений в Конституцию Республики Коми, предусматривающий перенос столицы Республики Коми из города Сыктывкара в город Ухту?».

В группу в числе прочих вошел заместитель декана факультета гуманитарного образования УГТУ Евгений Вологин. В республике его знают и по другим политическим проектам, в том числе и весьма сомнительным.

Республиканский избирком направил ходатайство инициативной группы в Госсовет Коми. Парламентарии должны утвердить либо отказать в референдуме до 3 декабря.

Идея о переносе столицы не нова. Кто-то относится к ней всерьез, кто-то – с иронией. Мол, только зря деньги тратить.

По словам спикера Госсовета Надежды Дорофеевой, в повестку ближайшей сессии, намеченной на 23 ноября, этот вопрос не включен. Сначала следует провести правовую экспертизу. Затем его рассмотрят на заседании профильного комитета. И только после этого возможно рассмотрение на заседании сессии Государственного Совета.

Среди независимых экспертов популярны две версии. Первые утверждают, что затея с референдумом нужна для повышения явки избирателей. Если его назначат на 18 марта 2018 г. («день выборов Владимира Путина», в победе которого мало кто сомневается), то интерес электората якобы возрастет.

Однако, по сведениям «Трибуны», администрация губернатора относится к этой инициативе отрицательно. К тому же есть риск получить по шапке: Москву вообще пугают любые референдумы.

Ряд наблюдателей считает, что за всей этой «мышиной возней» якобы стоит ректор УГТУ Николай Цхадая, самый влиятельный в Ухте человек, пользующийся авторитетом в среде «генералов» ТЭКа.

Всем ясно, что Ухта в любом случае не станет столицей региона. Для этого нет никаких оснований. Ни с экономической, ни демографической точек зрения это не целесообразно. Не говоря уж о том, что на перенос столицы потребуются миллиарды рублей.

Цель, возможно, другая — скомпрометировать саму идею плебисцита. И в первую очередь, известную инициативу экологов, которые борются с нефтеразливами в Коми и до сих пор не отказались от намерения провести в регионе «экологический» референдум.