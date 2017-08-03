Старушка вздрагивает от каждого стука, опасаясь, что ее выбросят на улицу

Тяжба из-за квадратных метров превратила бабушку и ее любимого внука в непримиримых врагов.

Надежда Михайловна Попова проживает на окраине Емвы в двухэтажном деревянном доме. Квартиру здесь она получила еще три десятка лет назад, работая в леспромхозе. Квартира с частичным благоустройством, но просторная, 70 «квадратов».

Вместе с мужем Надежда Попова воспитала четверых детей. Пятым стал внук, который до совершеннолетия рос не у родителей, а у бабушки с дедом. Парень отслужил в армии, женился, завел двоих детей, жил отдельно.

Два года назад умер муж Надежды Михайловны. Дети, имевшие право на долю в наследстве, от дележа отказались – мол, пусть все остается матери. Престарелая женщина стала хозяйкой большой жилплощади. Но оставшись одна в пустой квартире, старушка затосковала.

В апреле 2016 года любимый внук Алексей Панов (имя и фамилия изменены), намереваясь купить дом, продал свое благоустроенное жилье. И бабушка на время пустила к себе внука с женой и двумя дочками. Он обещал, что станет ей помогать, ухаживать за старушкой.

Под диктовку

Не прошло и месяца, как внук уговорил престарелую женщину составить завещание на квартиру в его пользу. Лешеньке, выросшему у нее на руках, бабушка полностью доверяла. Они пошли к нотариусу. Оформили все честь по чести, однако нотариус пояснил особенность: у бабушки четверо детей, и двое из них пенсионеры. По закону эти двое имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от завещания. Они могут эту долю истребовать. Придется делиться!

На следующий день Алексей снова пришел с бабушкой к нотариусу, попросив отменить завещание. Нотариус пояснил, что квартиру можно также подарить или оформить сделку купли-продажи. Дарение обойдется несколько дороже. А для оформления купли-продажи нотариус дал им образец договора. Они взяли образец и ушли.

Договор бабушка с внуком заполнили сами. Кроме того, Алексей продиктовал ей расписку в получении денег — 990 тысяч рублей. Почти миллион. Мол, без этих бумаг оформить ничего нельзя. Бабушка не слишком вникала в эти формальности, она в них не разбиралась. Даже расписку ей пришлось не раз переписывать — делала ошибки из-за неграмотности.

Потом сделку оформили в Росреестре. Хозяином квартиры официально стал внук.

…Любой юрист расскажет, что многие пожилые люди вместо завещания оформляют подобные сделки. По сути, они фиктивные, мнимые. С детей, внуков старики денег, как правило, не берут. Но после смерти старика у молодых меньше проблем с квартирой. Кроме того, это еще и выгодно — по закону покупателю жилья государство возвращает часть потраченных денег (налоговый вычет). Чем выше в документах стоимость покупки, тем больше возврат.

2:1 в пользу внука

Однако, став хозяином, Алексей поменял отношение к бабушке.

— Он стал меня обижать, оскорблять, я боялась зайти на кухню. Мне давали понять, что я тут никто и мешаю, то есть всячески выживали, — рассказывает Надежда Михайловна. — Я только потом поняла суть сделки. Но денег я от него не получала ни копейки! Да разве ж я стала бы с него брать? У него жена, дети малые. Какой миллион? Жена долго не работала, с детьми сидела…

Словом, возник конфликт, о котором вскоре узнали дети. Бабушка пожаловалась сыну и дочери Тамаре.

— Мы, дети, знали, что мама хочет завещать квартиру Леше. Мы бы и возражать не стали — он ее любимец. Когда он к ней переехал, думали, что будет помогать. Возмутились, когда узнали, что он ее обижает,— говорит Тамара Анатольевна.

Скандал разгорался, и Тамара Анатольевна от имени матери обратилась в суд, требуя признать сделку недействительной. Хозяин жилья Алексей съехал от бабушки во избежании проблем.

20 октября 2016 года состоялся суд. По словам Алексея, бабушка сама предложила ему переехать к ней, а потом и купить квартиру. Жили дружно. Он начал делать ремонт, купил мебель, душевую кабину. Отношения испортили родственники — тетка Тамара, мол, наговаривает, настраивает бабушку против него. Завидует, наверное…

Деньги, почти миллион, бабуле он отдавал — жена видела. Куда они потом делись — ему неизвестно. Бабушка старенькая…

Суд бывшая хозяйка квартиры проиграла. Документы оформлены правильно, деньги отданы: против бабушки есть два свидетеля — Алексей и его жена. Словом, счет 2:1 в пользу внука.



Надежда Михайловна: «Не брала я от него ни копейки!»

На войне как на войне

После суда начался новый виток конфликта. Родственники попыталась оспорить решение, но жалобу оставили без удовлетворения. Они сочли, что имело место мошенничество, написали заявление в ОМВД. Однако в возбуждении уголовного дела им отказали.

Внук не остался в долгу: чтобы бабуся не могла мыться в «его душевой», демонтировал подключение воды. Забрал ключи от бани и других хозпостроек. Однажды ему показалось, что в его квартиру зашла тетка Тамара. А у него там документы, ценные вещи. Он — хозяин, и сам будет решать, кого туда пускать! Вызвал участкового, вошли. Внутри сидела дрожащая от страха бабушка с другой дочерью — Ниной.

— Выходит, детям ко мне и зайти нельзя… А ведь он уже хотел продавать квартиру, – рассказывает старушка. — Покупатель приходил, смотрел. Я очень боюсь: неужто вместе со мной продадут?

Сам же Алексей утверждает, что в роли пострадавшего оказался именно он: остался теперь и без денег, и без жилья. Угол вынужден снимать. (Родственники говорят, что купил.)

Вначале он взыскал с бабули судебные расходы в размере 7 тысяч на услуги адвоката за выигранный им процесс. А потом и вовсе подал иск в суд, требуя выселить из принадлежащей ему квартиры бабусю — она ущемляет его права, мешает распоряжаться собственностью!

Однако в мае 2017 года суд охладил его пыл — в иске было отказано. На-дежда Михайловна Попова тут прописана, проживает вполне законно. Это у нее единственное жилье. А внук, покупая квартиру, понимал, что берет «жилье с обременением».

Словом, на войне как на войне. Хотя силы сторон явно не равны уже потому, что Надежде Михайловне перевалило за восемьдесят…

Почему я должна уходить?

30-летний Алексей — сотрудник одного из силовых ведомств. И хотя должность у него очень скромная, бабушка боится: «Он мне сказал, мол, ничего у тебя, старая, не выйдет. У меня все схвачено…»

Родственники обращались к его начальству, писали в службу собственной безопасности — и получили отказ.

Сын и дочь пытались перевезти старенькую маму к себе, но, прожив два дня, она затосковала: «Хочу домой — и все! Почему я должна из родного угла уходить»?

И в самом деле — почему?

Тамара Анатольевна

возила мать в Сыктывкар на судебно-психиатрическую экспертизу. Заключение: признаков хронических или временных психических расстройств не обнаружено. Другой эксперт написал: является «зрелой нравственно-ориентированной личностью… не склонна к мошенничеству… испытывает тревожность перед будущим, так как сожалеет о своей доверчивости, которую проявила по отношению к внуку».

«Стыд-то какой!»

…Надежда Михайловна показывает мне родную, но уже не свою квартиру — чисто, уютно. Рассказывает:

— Часть моей мебели Леша выкинул, когда заселялся. Это вот его вещи тут стоят, и новая мебель – его. Не брала я от него ни копейки, и на душевую кабинку тоже я ему деньги давала. Долг по квартплате набежал в 70 тысяч! Стыд-то какой! Я всегда платила тютелька в тютельку, а он не платит. Я хотела заплатить, а в кассе меня пожалели, сказали: ты, бабушка, не плати, ты не собственник. Я теперь только за свет и газ плачу. Ох, горе-то… Был бы муж мой жив, он бы не допустил такого!

Пока идут споры и суды, собственнику запрещено совершать с квартирой какие-либо действия по отчуждению.

Но когда запрет будет снят, внук запросто сможет продать квартиру «вместе с бабушкой». Сейчас старушка вздрагивает от каждого стука, все боится, что ее придут выселять, выкинут на улицу.

А был ли миллион?

Суть спора — деньги за жилье, которые были (или не были) отданы старушке. Если миллион был, как уверяет Алексей, то возникает ряд сомнений.

Бабушкина квартира, по оценке специалистов, стоит максимум 700 тысяч. Выходит, что Алексей продал свою благоустроенную квартиру, дабы купить неблагоустроенную? Но в Емве за миллион можно приобрести жилье значительно лучше. Что мешало Алексею, человеку с трезвым расчетом, купить квартиру не у родной бабушки, а у постороннего человека? Тогда не возникло бы ссоры с родственниками, судов, неудобных вопросов на работе. Он мог бы распоряжаться собственностью как угодно, ибо не было бы обременения в виде старушки. К тому же мог получить наследство — ведь бабушка беспрекословно написала в его пользу завещание. Все плюсы – налицо!

Вероятно, мешало ему только одно небольшое обстоятельство — не было никакого миллиона…

Людмила КУДРЯШОВА.