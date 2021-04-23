Собачья преданность не имеет границ, а человеческая жестокость не знает предела.
В Сыктывкаре неизвестный привязал добермана лапами к дереву, надел два намордника, чтобы тот не мог лаять, и оставил умирать от голода в лесу. О вопиющем случае сообщили волонтеры приюта для бездомных животных в соцсетях 20 апреля.
Пса обнаружили случайно в лесополосе в районе Кочпона. Жильцы одного из домов, расположенных неподалеку, выгуливали в полях собаку, она забежала глубоко в лес и стала призывно лаять. Хозяин пошел на зов и обнаружил погибшего добермана.
– Живодер хорошо постарался, чтобы собака не выжила: пес был обмотан лапами вокруг дерева, лапы были связаны поводком. Надел два намордника: тряпочный, чтоб собака не могла лаять и, для верности, железный сверху. Но пес смог немного растянуть тряпочный поводок и стянуть железный наполовину. Но дальше, видимо, силы иссякли, так он и умер, вцепившись зубами в намордник, – рассказывают волонтеры приюта «Друг», которые выезжали на место. – Страшно подумать, что пережила бедная собака. Неизвестно, сколько доберман мучился –сутки, двое, трое, неделю? Судорожно пытаясь освободиться, страдая от холода и голода, лежа в лесу в тишине и темноте и не имея возможности даже подать голос.
Волонтеры приюта обращаются к жителям Сыктывкара с просьбой помочь в поисках хозяина пса. По описанию, доберман – кобель среднего возраста, на голове ссадины, шрамы, уши в кровоподтеках, поэтому, возможно, его избивали.
Екатерина МАКАРОВА.