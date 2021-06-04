По данным агентства «РИА рейтинг», наша республика занимает 77 место по вводу жилья среди российских регионов по итогам 2020 года.

Объем введенного жилья на одного жителя (кв. м на одного чел.) составил 0,25 метра или 204 тысячи кв. метров. Из европейской части страны хуже показатель только у Мурманской области – 0,04 кв. метра общей площади на одного человека.

В лидерах по объемам ввода жилья – Ленинградская область (1,41 кв. метра), Севастополь (1,34) и Московская область (1,17). В аутсайдерах – Магаданская область (0,06), Мурманская область (0,04) и Чукотский автономный округ (0,03).

Положительная динамика темпов жилищного строительства наблюдается в 48 российских регионах, отрицательная – в 37. Наиболее существенный рост объемов строительства был зафиксирован в Ненецком автономном округе (плюс 118,8 процента).

На одного жителя Коми приходится 29 кв. метров жилья общей площади. Это выше среднероссийского показателя, который составляет 26,9 кв. метра.