Суровая интинка (Криминал от 9 июня)

Ревнивица разбила стекла машины бывшего сожителя шваброй.

32-летняя интинка на почве ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись шваброй, разбила заднее и лобовое стекла машины, а также попыталась поджечь авто, засунув в бензобак кусок тряпки. Однако ей помешали стражи порядка.

В театр не попал, «попал» на деньги

26-летний сыктывкарец стал жертвой интернет-аферистов.

Молодой человек забронировал билеты в театр на сайте, схожем с популярным ресурсом по продаже билетов, и оплатил их полную стоимость. Однако пойти на представление не смог, поэтому решил вернуть деньги и написал в техподдержку. Вскоре с ним связался некий «сотрудник учреждения», который указал ссылку с инструкцией по возврату денег. Заявитель ввел банковские данные и коды, поступившие на телефон. После этого с его карты было списано более 121 тысячи рублей.

Деревенская дебоширка

Жительница ижемской деревни Ыргеншар травмировала своего возлюбленного.

28 апреля женщина в своем доме распивала спиртное с сожителем. Во время застолья между ними возник конфликт, дама взяла нож и дважды ударила сожителя в живот и правое плечо. Ранее женщина уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за причинение сожителю легкого вреда здоровью. Теперь она вновь предстанет перед судом.

Болтун – находка для вора

Сотрудница сыктывкарского кафе сначала спровоцировала преступление, а потом помогла его раскрыть.

Некая состоятельная дама забыла в кафе кошелек, в котором помимо банковских карт находились 30 тысяч руб. Официант, обнаружив кошелек, передал его в бар заведения, известив о находке всех сотрудников. Одна из них проболталась о находке своему 36-летнеиу приятелю, описав внешний вид кошелька. Тот позвонил в кафе, представился мужем посетительницыз и попросил вернуть ему утраченное женой имущество. Ему поверили и передали находку. Обман вскрылся, когда в кафе обратилась законная владелица кошелька. Тут сотруднице пришлось признаться полицейским, что это она «проболталась». В итоге кошелек был возвращен хозяйке, но деньги похититель успел потратить.

Поджег баню тещи

45-летний житель Печоры пришел мириться с бывшей женой, но наткнулся на тещу.

Вечером мужчина пришел домой к теще, у которой проживала его бывшая супруга с детьми. Не застав ее, вспомнил, что инициатором разрыва брака стала теща. Со злости мужчина отправился в баню, где вылил в печь бензин и поджег его. В результате баня со всем находившимся в ней имуществом сгорела. Ущерб составил 196 тыс. рублей. Суд назначил печорцу наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.