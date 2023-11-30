Суровая женщина с Привокзальной (Криминал от 1 декабря)

50-летняя воркутинка избила до смерти своего знакомого.

Трагедия разыгралась в квартире одного из домов по ул. Привокзальной. Будучи в сильном подпитии, дама набросилась на 57-летнего мужчину, била его руками и ногами. В результате несчастный скончался от потери крови. На днях злодейке оглашен приговор суда: 7,5 лет лишения свободы.

У рыбака отказали ноги

Сыктывкарские спасатели эвакуировали его с реки Кылтым-ю.

39-летний мужчина отправился на рыбалку в район Лэзыма. Около полудня в службу «112» от него поступил звонок. Рыбак рассказал, что не может передвигаться, так как у него отказали ноги. На место выехали четыре спасателя, которые обнаружили мужчину на лесной дороге. Два километра его выводили из леса под руки, после чего передали врачам скорой помощи.

Врешь, не уйдешь!

В Ижемском районе должник пытался спрятаться от приставов, сменив фамилию.

46-летний мужчина задолжал по исполнительному листу 140 тысяч рублей. Изучая имущественное положение должника, пристав была удивлена – все запросы в регистрирующие органы и банки давали нулевой результат. Выяснилось, что мужчина сменил фамилию и подался в вахтовики. Но приставы его «вычислили» и заставили погасить долги.

Сам не знаю – зачем

Молодой человек поджег чужой автомобиль и потом не смог внятно объяснить, зачем он это сделал.

В полицию Сыктывкара поступило сообщение о возгорании автомобиля. Полицейские, прибывшие к дому по ул. Морозова одновременно с сотрудниками МЧС, обнаружили тлеющий «Fiat Palio». В ходе проверки выяснилось, что в нем кто-то поджег переднее пассажирское сиденье. Владелец машины пояснил, что она была припаркована во дворе дома по месту проживания его родственников. Поджигателем оказался ранее судимый за кражу и грабеж 21-летний парень. Причину своего поступка он объяснить не смог, сославшись на то, что был пьян. Возбуждено уголовное дело.

Чужое золото сдал в ломбард

В полицию Печоры поступило сообщение 45-летней местной жительницы о хищении денежных средств.

Участковый полиции выяснил, что потерпевшая доверила своему знакомому заложить в ломбарде золотую цепочку и вырученные средства принести ей. Однако мужчина решил потратить деньги по своему усмотрению. Ущерб составил 5 тысяч рублей. Ранее неоднократно судимый 33-летний печорец признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Роковая ошибка охотника

В Удорском районе завершено расследование уголовного дела о трагедии на охоте.

52-летний охотник застрелил в лесу своего 31-летнего знакомого. По словам подозреваемого, в условиях плохой видимости он перепутал напарника с диким животным. Обвиняемый раскаялся, принес извинения родственникам погибшего. Уголовное дело передано в суд.