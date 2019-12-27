Многие телезрители сейчас с интересом смотрят по ЦТ сериал «Тайны следствия» про следователя Марию Швецову, которую играет питерская актриса Анна Ковальчук. Но вряд ли кто-то знает, что связывает кинокрасавицу с Сыктывкаром.

В 2014 году у актрисы неожиданно объявилась сестра. Выяснилось, что она родилась в то время, когда родители Анны расходились. Потом отец вернулся в семью, а та девочка сама нашла его, когда выросла.

Сестра Анны Ковальчук, Катя, родилась в Сыктывкаре в 1993 году. Найдя родного отца, она приехала в Петербург. Девушка пришла на спектакль, где играла Анна Ковальчук, и подарила артистке букет цветов. В тот момент Анна еще не знала, что принимает цветы от своей единокровной сестры.

Увидев сестру на сцене, Катя тоже загорелась желанием стать актрисой. Папа помог ей осуществить мечту. Первым крупным проектом с участием Екатерины стал телесериал «Крепостная». Сейчас актрису приглашают на съемки не только в российские и украинские проекты, на нее обратили внимание и американские режиссеры. Теперь Екатерина всерьез настроена покорить Голливуд.