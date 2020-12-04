Тайны Национальной библиотеки Капитальный ремонт выявил удивительные секреты

Директор Национальной библиотеки Коми Алексей Просужих сообщил о находках, которые обнаружили строители во время ремонта.

При демонтаже полов найдены «приветы из прошлого»: на нулевом этаже – репродукция иконы «Богоматерь Умиление», а под паркетом в читальном зале – бутылка из-под азербайджанского розового портвейна «Далляр». «По-видимому, ее забыли вынести строители и оставили «для потомков» во время предыдущего масштабного ремонта паркетного пола, – считает директор. – На этикетке указана стоимость по ценовым поясам, в Коми вино продавали за 3,9 рубля».

Находки сохранят для истории. После ремонта их можно будет увидеть в музее книжной культуры.