Тема кладбищ и захоронений интересовала многих, и неудивительно, что про них написано множество разных книг. В основном, это ужастики в стиле Стивена Кинга. Но есть и описания разных кладбищ. Например, популярные «Кладбищенские истории» Григория Чхартишвили, которые посвящены шести самым знаменитым некрополям мира. И вотнаконец-то написана книга про главное кладбище Коми. Известный ученый-градовед Анатолий Обедков издал свою работу «Главный некрополь Сыктывкара и Республики Коми: люди и судьбы». Это первое издание по некрополистике, подготовленное на основе комплексного изучения Центрального городского кладбища Сыктывкара.

Сейчас в Сыктывкаре девять кладбищ. Это Центральное, Слободское в Эжве, Тентюковское (на котором захоронены 13 священников и мирян из паствы, расстрелянных 15 сентября 1937 года по делу «Священной дружины»), в Краснозатонском, местечке Кочпон, поселке Седкыркещ, у Човского промузла, а также два в Верхнем Чове. Официально действуют кладбища в Седкыркеще и Верхнем Чове. На остальных хоронят только в семейных оградах при наличии места. Общая площадь всех кладбищ 122,5 га. Площадь Центрального кладбища – 26,67 га. Оно находится на втором месте после старого Верхнечовского кладбища (49,15 га).



Центральное городское кладбище по историческим меркам довольно молодое – в марте этого года ему исполнилось ровно девяносто лет. А вот старейшее кладбище в Усть-Сысольске находилось рядом с Троицким собором, на территории современного Кировского парка, где сейчас расположен стадион. В прошлом веке при оползнях берега здесь находили кости и старинные украшения. По новому плану Усть-Сысольска 1783 года кладбище было вынесено за городскую черту – в местечко Кируль. В 1790-м при кладбище была построена деревянная Никольская церковь (сгорела в 1848 году), в 1811-1820 годах здесь возвели кирпичную церковь Вознесения Господня. В конце XIX века кладбище было обнесено чугунной оградой, в начале 1920-х годов расширено в сторону местечка Кируль. Но в начале 1930-х годов это кладбище было закрыто. Сыктывкарский горисполком предложил горожанам в трехдневный срок самостоятельно перенести старые захоронения на новое место, но этого сделано не было. Старое кладбище перекопали и выровняли, кресты и памятники выкинули, ограду разобрали, а церковь закрыли. Вот так и канули в Лету могилы предков многих горожан. Среди прочих пропала могила и героини Гражданской войны Домны Каликовой.

По приблизительным подсчетам, в Кируле было погребено не менее 25 тысяч человек. Собственно говоря, их захоронения остались на прежнем месте. Там и сейчас при копке канавы можно наткнуться на доски гроба, кости, девичьи косы. Правда, большинство гробов и трупов просто растворились в земле. Единственным сохранившимся надгробием со старого кладбища стала старинная могильная плита из чугуна, которая сейчас находится в фондах Национального музея Коми. На плите надпись: «Здесь погребено тело умершей отроковицы Елены, дочери торгующего крестьянина Василия Петрова Оплеснина, имевшей от роду 11 лет и 1 месяц, скончавшейся 16 мая 1883 года». Памятник декорирован по обычаю того времени: сверху от букв изображен крест с расходящимися от него лучами, а внизу череп Адама. Отец безвременно почившей «отроковицы Елены» Василий Оплеснин – один из самых известных усть-сысольских купцов. Умерла девочка предположительно от чахотки, и отпевали ее в Выльгортской Сретенской церкви.

Как рассказывает Николай Обедков, необходимость открытия нового кладбища в Сыктывкаре возникла в марте 1932 года в связи с решением горисполкома о закрытии Кирульского кладбища, которое было полностью заполнено. Городские власти нашли для погоста новое место – в районе местечка Половина, где в середине 1930-х годов началось строительство первого корпуса Коми республиканской больницы. Первые захоронения на новом городском кладбище появились в марте 1932 года на возвышенном участке лесного массива.

Как указал в своем исследовании ученый, сохранилось одно из первых захоронений – могила Елизаветы Прокопьевой (1900-1932), скончавшейся 23 марта в возрасте 31 года. Среди умерших в 1932 году сохранились также могилы 28-летней Веры Клочковой, 14-летней Зои Маланьиной и 64-летнего Алексея Корелина. Сохранилось также несколько захоронений 1933 года, в числе которых могила первого директора КГПИ 39-летнего Александра Богданова, закончившего жизнь самоубийством. В том же году умерла Феоктиста Цивилева (1850-1933), которая является самой старой по году рождения из всех похороненных на этом кладбище. Стоит сказать, что могил тридцатых и сороковых годов прошлого века сохранилось немного. К могилам сороковых годов можно отнести целый ряд захоронений погибших на фронтах Великой Отечественной войны наших земляков. Но их останки были найдены поисковиками на местах боев, а потом перезахоронены в Сыктывкаре. На это кладбище перезахоронен и прах русского философа, этнографа и писателя Каллистрата Жакова, уроженца деревни Давпон Усть-Сысольского уезда. Каллистрат Жаков последние годы жизни провел в Риге, там он и умер. Его похоронили на старообрядческом Покровском кладбище Риги. Со временем это кладбище превратилось в парк. Поэтому семья Жакова обратилась к деятелям культуры Коми, и в декабре 1990 года прах Жакова был перевезен из Риги в Сыктывкар. Это стало уже третьим по счету преданием земле останков Жакова. Его ученик Эрнест Барон после похорон выкрал гроб профессора, вознамерившись воздвигнуть мавзолей учителю и храм лимитивной философии. Но возмущение общественности и вмешательство полиции, телеграммы протеста от сына Жакова Вадима в итоге помогли захоронить тело усопшего вторично. Рядом с Жаковым похоронен народный писатель Коми АССР Геннадий Федоров, автор романа о Домне Каликовой и трилогии об Иване Куратове. Федоров последние годы жизни жил в Киргизии. Он ностальгировал по родине и хорошо понимал Ивана Куратова, который умер в городе Верном, ныне это Алма-Ата. Также около памятника Жакову находится могила композитора Якова Перепелицы, известного по балету «Яг-Морт». Внизу памятника маска Яг-Морта. В центре кладбища – на сухом пригорке находятся могилы Ивана Морозова, который более двадцати лет руководил республикой, первого директора Сыктывкарского лесопромышленного комплекса Николая Балина и других. На этом кладбище нашли последнее пристанище ученый и писатель Илля Вась (Василий Лыткин), музыковед, фольклорист и композитор Прометей Чисталев, поэт Виктор Кушманов, художник Аркадий Мошев, певица Валентина Есева… На этом же кладбище похоронены родители олигарха Романа Абрамовича – Аркадий и Ирина, а также многочисленные жертвы разборок бурных девяностых. Отдельный сектор отведен воинам-интернационалистам. А под дубом стоит целый ряд могил летчиков, погибших 22 января 1971 года. В этот день Ан-12Б Коми УГА разбился под Сургутом. В самолете было два экипажа (пилотирующий и сменный), инженер и сопровождавшая груз женщина. Погибли все четырнадцать человек.

По словам Анатолия Обедкова, это кладбище стало не только некрополем советской элиты республики, но и своеобразным памятником многочисленным жертвам советского режима – репрессированным и раскулаченным. Среди похороненных на нем можно встретить представителей всех сословий царского времени и слоев советского общества, профессий и видов деятельности. На главном сыктывкарском погосте нашли свой последний приют уроженцы практически всех регионов Российской империи и бывшего СССР, а также родившиеся в Австро-Венгрии и Османской империи, Болгарии, Венгрии, Германии, Иране, Китае, Корее, Монголии, Польше, Румынии, Турции, Финляндии, Франции и Чехии. Здесь нашли свой последний приют представители десятков национальностей. Кладбище стало межконфессиональным некрополем, на котором соседствуют захоронения приверженцев практически всех мировых и местных религий.

– Одной из особенностей состава похороненных является высокая доля родившихся за пределами Сыктывкара, – уточнил ученый. – Наш город стал местом притяжения больших миграционных потоков, в составе которых первоначально преобладали репрессированные и насильственно переселенные, а затем приехавшие сюда на работу добровольно или по распределению.

Книга написана в виде справочного издания по некрополистике, подготовленного на основе комплексного исследования конкретного кладбища. В ней содержатся сведения о похороненных на Центральном кладбище Сыктывкара государственных, советских, партийных, профсоюзных, комсомольских и общественных деятелях, организаторах и передовиках промышленного производства и строительства, транспорта и связи, сельского и лесного хозяйства, работниках науки и образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта, средств массовой информации и книжных издательств, сотрудниках учреждений юстиции, судебных органов и прокуратуры, органов государственной безопасности и правоохранительных органов, руководителях военных комиссариатов и военачальниках, участниках войн и локальных боевых действий. Помимо биографических справок, представлены алфавитные списки руководителей министерств и ведомств, организаций и учреждений, кавалеров боевых и трудовых орденов СССР и РФ, а также удостоенных почетных званий СССР, РСФСР и РФ, Коми АССР и Республики Коми. Приведен список почетных граждан Сыктывкара и других городов и районов республики. Перечислены офицеры высшего и старшего офицерского состава различных родов войск и видов государственных служб. Раскрыты численность и структура долгожителей. Составлен перечень всех надгробий с горельефами и барельефами. Представлены сведения о родственниках известных людей и канонизированных новомучениках Коми края.

В книге собран максимально полный перечень мужских и женских имен людей, похороненных на кладбище. Общее число людей, упомянутых в текстовых и табличных материалах о похороненных на Центральном кладбище Сыктывкара, превышает три тысячи человек.

В 1987 году Центральное кладбище было официально закрыто, но на нем по-прежнему осуществляются погребения в родственные ограды и могилы. Как отметил ученый, в последние годы наблюдается устойчивый рост числа захоронений. С 2017 по 2020 годы число похороненных на Центральном кладбище увеличилось с 240 до 321 человека в год и по официальным данным на конец 2020 года достигло 32218 человек. В последние два года растет число захоронений в связи с последствиями пандемии и за счет захоронения урн с прахом, которые привозят главным образом из других городов. На сегодня общая численность захороненных на этом кладбище составляет около 32600 человек.

– Однако эти данные вызывают сомнения, поскольку до 1950 года отсутствовал учет захороненных, а большинство захоронений 1930-1940-х годов, когда в город стали прибывать и умирать от голода и болезней многочисленные репрессированные, раскулаченные и эвакуированные, просто не сохранилось, – считает Анатолий Обедков. – Многие могилы того времени были стерты с лица земли, заброшены и обезличены. При этом на месте многих старых могил, лишенных родственного ухода, со временем появились новые захоронения. Поэтому думаю, что реальное число захороненных должно быть намного выше официальной оценки, а вот насколько, не скажет никто и никогда. Нынешнее состояние кладбища оставляет желать лучшего. Коротко его можно охарактеризовать как полузакрытое, полузаброшенное и полузабытое. На территории кладбища находятся сотни навсегда потерянных, обезличенных и заброшенных захоронений.

Анатолий Обедков планирует продолжить свои исследования в области некрополистики и подготовить второе издание книги с учетом дополнений и замечаний. Также он планирует заняться изучением других сыктывкарских кладбищ.

Виктор СЕМЕНОВ.