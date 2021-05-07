На майских праздниках территория у Богоявленского храма в деревне Ляли Княжпогостского района напоминала сход байкеров. Но фанаты мототехники приехали из Сыктывкара вовсе не для того, чтобы открыть летний сезон. Крепкие в косухах мотоциклисты собрались 3 мая ради благого дела – принять участие в субботнике.

Что осталось после вандалов

Каменный Богоявленский храм XIX века десятилетия стоял заброшенным. Как и многие другие церкви, его приспосабливали под разные нужды: использовали как склад, пытались устроить клуб. Но в итоге в 90-е храм остался без присмотра – с пустыми глазницами окон, распахнутыми дверьми и распотрошенным вандалами нутром. Последним испытанием для храма стал пожар. Как говорят деревенские жители, пожар случился летом после грозы. По другой версии , виноваты были двое молодых людей, которые ради забавы разожгли костер. Несколько дней со второго этажа шел дым: сгорели остатки иконостаса, пол, обуглились огромные балки, удерживающие каркас кирпичного здания.

Массивные бревна, которые не обхватить в одиночку, да горы обвалившейся от сырости кирпичной кладки – все, что осталось сейчас в верхней части Богоявленского храма. Их и приехали убрать волонтеры. Кроме байкеров из мотоклуба «Зыряне», на приглашение настоятеля – отца Владимира Левичева – отозвались жители Сыктывкара, Емвы и Микуни. Со своим рабочим инструментом пришли и немногочисленные обитатели Ляль.

Здесь ночевал будущий маршал Рокоссовский

Перед началом субботника батюшка отслужил Пасхальный молебен, и все взялись за работу. Выбрасывали раскрошившиеся кирпичи, сообща поднимали наверх доски для мастеров, которые кроют крышу и делают новый купол, убирали от мусора территорию. Пустой и безмолвный до этого храм сразу ожил: стучали молотки, звенели о камни лопаты, визжала бензопила…

В обеденный перерыв отец Владимир рассказал историю храма и легенду о том, что в 1939 году в одной из ближайших часовен ночевал осужденный, будущий маршал Константин Рокоссовский. Впрочем, правда это или нет – у очевидцев той встречи и историков осталось разное мнение.

Казалось, с такой командой добровольцев мигом удастся навести порядок, подготовить площадку для основательного ремонта. Но помощь крепких байкеров и несколько часов дружной работы все равно кардинально ситуацию не исправили. Вклад волонтеров на фоне разрухи стал едва заметной крупинкой. Здание, заброшенное и разрушавшееся десятилетиями, за один субботник восстановить не получится. Поэтому искать средства и привлекать помощников – байкеров ли, верующих или просто рукастых людей – храму в Лялях придется не один год. Но дело по восстановлению храма, пусть и малое, уже положено.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото автора.