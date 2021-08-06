Комитет Коми по тарифам опубликовал предложение по установлению индекса изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в среднем по региону и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципалитетам от величины указанного индекса на 2022 год.

В документе предлагается с 1 июля по 31 декабря 2022 года установить средний индекс по Коми в 4,1 процента, а предельно допустимое отклонение по отдельным муниципалитетам – 2,4 процента. На 2021 год в республике установили предельный индекс в размере 3,8 процента. Предложения по изменению тарифов уже направили в ФАС России. Пока оно находится на рассмотрении в правительстве страны.

Ранее в Комитете Коми по тарифам сообщали, что установленные цены на все коммунальные услуги в этом году полностью укладываются в заданные ограничения прироста платы для населения: среднее – 3,8 процента, максимальное – 6,2 процента.