«Трибуна» продолжает следить за конфликтом, который разгорелся на прошлой неделе в парламенте Коми. Его пикантные подробности благодаря аудиозаписи, выложенной в интернет, стали достоянием широкой общественности.

Напомним, что 29 апреля губернатор Владимир Уйба выступил перед депутатами с полуторачасовым докладом от итогах работы правительства Коми в 2020 году.

После этого лидеры парламентских фракций имели возможность обсудить доклад. Заметим, кстати, что при прежнем главе РК — Сергее Гапликове — такой практики не было, и вопросов докладчику не задавали.

В частности, парламентариев интересовало, как правительство планирует закрывать дефицит бюджета на 2021 год, как будет достигать целевых показателей по продолжительности жизни, повышать коэффициент рождаемости и реальные доходы населения? Депутат от ЛДПР Наталья Зиновьева даже вспомнила мультик про Чебурашку. «Мы строили, строили и наконец построили. Когда мы сможем сказать это про санаторий в Серегово?» – спросила она.

Резкая критика

Затем руководители фракций получили право еще и на 5-минутное выступление. Первым к микрофону вышел лидер КПРФ Олег Михайлов. Напомним, что в прошлом году он собирался участвовать в выборах главы РК, но не был зарегистрирован избиркомом. Михайлов один из немногих местных политиков, кто выступает с резкой критикой в адрес губернатора. Не изменил он себе и на сей раз.

«Во время выборной кампании Владимир Уйба обещал нести ответственность за результат. Прошел год, и сегодня власть не может предъявить ничего позитивного, все предвыборные обещания Уйбы закончились полным и безоговорочным провалом, – заявил депутут-коммунист. – Особенно это заметно в работе с кадрами. Глава Коми Уйба, лишь формально совмещающий свою должность с должностью председателя правительства, полностью отстранился от работы исполнительной власти. Новое правительство наполнили в основном некомпетентные случайные люди, не имеющие связи с республикой. Да и сроки формирования правительства в условиях острого кризиса Уйбой были сорваны.

В условиях перманентной кадровой чехарды глава РК не может сформулировать внятных профессиональных принципов, которыми он руководствовался при назначении должностных лиц на самые ответственные позиции. Яркий пример – это ситуация с тем же Вуктылом, где люди целый месяц жили в холоде. Никто из чиновников за бардак в жилищно-хозяйственной сфере Вуктыла так и не понес серьезной ответственности…»

Уже через минуту Олегу Михайлову отключили микрофон (комиссия по этике сочла, что лидер коммунистов допустил некорректные высказывания в адрес главы). Но в оставшиеся четыре минуты О. Михайлов громко дочитал свое выступление «с голоса».

«Даже предвыборную кампанию Уйба провел как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров, собрав за них подписи муниципальных депутатов через административный ресурс. Избиратели отказались принимать участие в этом фарсе, в результате главой Республики Коми стал человек, за которого не проголосовало и десяти процентов избирателей…»

При этих словах Уйба, до этого перекладывавший разрозненные листочки своего доклада в разные стопочки, оставил, наконец, это занятие, снял маску и пристально посмотрел на Михайлова. А тот продолжал:

«В феврале было заявлено, что в Коми в ближайшие пять лет будет создано до 10 тысяч новых рабочих мест, привлекательных для молодежи и с высокой заработной платой. На мой взгляд, это просто неудачная попытка выдать желаемое за реальное. Не создаются условия в Коми для того, чтобы удержать молодежь. …

…Остановимся на «светлом будущем», которое рисуется на бумаге. Его никогда не будет, если республика и дальше будет влезать в коммерческие кредиты. Гапликов со своей командой управленцев просто исчез в один прекрасный день из Коми в неизвестном направлении. Кто сказал, что точно так же не поступит нынешняя команда бездарных гастролеров? Их здесь ничего не держит в отличие от нас. Поэтому мы прекрасно осознаем ущербность социально-экономической и кредитно-денежной политики, проводимой нынешней властью, которая со своими кредитами лишь расставляет ловушки, в которые попадут следующие поколения управленцев и депутатов. Коми – регион-донор федерального бюджета. Но это совсем не чувствуется даже в самом центре Сыктывкара, где полно аварийного и ветхого жилья, разбиты дороги, а во многие дворовые территории можно заехать разве только на танке…

Летом прошлого года в разгар предвыборной кампании Владимир Уйба по видеосвязи с Президентом России поднимал вопрос о выделении 200 миллиардов рублей в виде бюджетных инвестиций в экономику Коми. С окончанием выборов президент порекомендовал Уйбе вернуться в реальность…»

«Роскошная 200 миллиардная предвыборная карета превратилась в тыкву, и «золушка» Уйба пошла с протянутой рукой по коммерческим банкам, чтобы хотя бы поддержать штаны. Где обещанные 200 миллиардов, Уйба? Растворились, как «дядюшкин сон»! Уйба понимает, что за его долги будут расплачиваться уже следующие составы правительства и следующие поколения жителей Республики Коми, для них главное – сегодня залить кредитными деньгами последствия собственной некомпетентности».

Искры негодования летали по залу. Стоит ли говорить, что заключительное выступление лидера «единороссов» Сергея Артеева уже мало кто слушал.

Затем был объявлен перерыв.

«Пойдем выйдем?»

А далее в фойе, точнее у гардероба, на первом этаже здания Госсовета между главой республики Владимиром Уйбой и лидером фракции КПРФ, депутатом Олегом Михайловым произошла жесткая стычка. Судя по аудиозаписи, размещенной «Новой Республикой», оппонент Михайлова использовал нецензурные слова и речевые обороты, присущие гопникам.

ГУБЕРНАТОР: — Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь?

ДЕПУТАТ: — Вы в публичном месте…

ГУБЕРНАТОР: — Пошли***** я тебе сейчас ***** дам! Пошли *****выйдем! Тварина***** Я тебя урою***** Пошли выйдем, если ты мужик!

ДЕПУТАТ: — Ты мне угрожаешь?

ГУБЕРНАТОР: — Ах, ты ***** !

Через несколько часов, комментируя этот инцидент, депутат Михайлов выразил свое мнение: «Человек с такой лексикой и с такими манерами не может быть главой Республики Коми. Однако принимая во внимание ресурсы и статус главы, я отношусь к этим угрозам со всей серьезностью. Поэтому я подготовил обращение в правоохранительные органы».

Первая реакция

Руководитель пресс-службы главы Республики Коми Евгений Ракин отреагировал на выступление Олега Михайлова следующим образом:

— По регламенту лидеры фракции могут задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Но Олег Михайлов говорил совсем не об отчете: сразу же начал свое выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича. Вполне ожидаемо, что за пределами зала Владимир Викторович подошел к Михайлову и потребовал неких разъяснений. При этом обратился к нему на том языке, на котором Олег Алексеевич, видимо, только и понимает. Реакция Олега Алексеевича вполне ожидаема: он отказался отвечать за свои слова. Более того, повел себя подло, исподтишка записав разговор, и быстро ретировался.

«Михайлову не следовало записывать и выкладывать личный разговор с главой Коми, – считает пресс-секретарь Владимира Путина Владимир Песков. – Если имели место какие-то оскорбительные заявления, то жесткая риторика, наверное, оправдана, тем более что ничего противоправного совершено не было». «Давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что не будет никаких публичных оскорблений», – заявил Песков.

Комиссия по регламенту и депутатской этике, в спешном порядке собравшаяся в перерыве сессии Госсовета, приняла решение лишить депутата Михайлова слова на ближайшие две сессии, а также планирует обратиться в республиканскую прокуратуру на предмет оскорбления руководителя региона. Между тем сам Уйба, комментируя случившееся федеральным СМИ, заявил, «что конфликта не было».

На войне как на войне

«Я считаю, что это политическая война и когда цель – защитить республику от напавших на нее мародеров – средства оправданы, – уверен О. Михайлов. – Подлость – это отключать мне микрофон во время выступлений и удалять с сайта Госсовета трансляцию сессии».

Депутат предложил Владимиру Уйбе встретиться на дебатах в прямом эфире республиканского телевидения и дал главе на раздумья 24 часа.

«Еще раз подчеркиваю, выяснение отношений между публичными лицами должно происходить публично, в прямом эфире, где никто не может одному из спикеров отключить микрофон, – заявил он. – Уйба, как и большинство представителей нынешней власти, боится открытого диалога. Они не готовы слушать, когда им в лицо говорят то, что думает большинство граждан, поэтому и на критику реагируют неадекватно».

Время истекло. Ответа не последовало.

Виктор СЕМЕНОВ.