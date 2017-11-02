Тень народного единства

4, 5, 6 ноября в стране объявлены выходными. 4 ноября — официальный праздник — День народного единства. А 7 ноября многие россияне будут отмечать 100-летие Октябрьской революции.

Отношение к этим двум праздникам неоднозначное. Несмотря на потуги пропагандистов, в обществе до сих пор нет единого мнения…

Выходными днями объявлены 4, 5 и 6 ноября. В субботу, 4 ноября, в Сыктывкаре на Театральной площади в честь Дня народного единства пройдет праздничная программа, выступят творческие коллективы. Кульминацией станет массовая акция «Хоровод Единства».

День народного единства отмечается в России с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского было сформировано народное ополчение, впоследствии освободившее Москву от польско-литовских интервентов.

Однако старшее поколение ноябрьские праздники неизменно связывает с годовщиной революции. В нынешнем году коммунисты будут праздновать 100-летие Октября.

Отношение к этим двум праздникам у людей очень разное. Одни считают революцию величайшей трагедией, другие — наоборот. Но как из песни слова не выкинешь, так не вырвешь и страницу истории.

6 ноября коммунисты Сыктывкара проведут в честь юбилея торжественное собрание-концерт с вручением партийных наград, а 7 ноября (теперь это рабочий день) в столице Коми пройдет митинг у центрального входа Театра оперы и балета, будут возложены цветы к памятнику Ленину, монументу в честь павших в годы Гражданской войны и памятнику Домне Каликовой, героине коми народа.

Праздничные мероприятия пройдут также в других городах и районах республики.