Почти пять лет назад вся руководящая верхушка Коми была арестована по обвинению в участии в мафиозном клане. Правда, организация преступной группировки затем не подтвердилась, но реальные сроки за отмывание средств, мошенничество получили и бывший губернатор, и его «подельники».

Так называемая «организованная преступная группировка» делала в Коми ровно то, что и их коллеги во всех других регионах. Речь идет о так называемой «черной кассе». Практика эта общепринятая и фактически «узаконена». Почему под раздачу попала именно Коми, остается лишь гадать…

Деньги «под напряжением»

Основным (но не единственным) источником средств для «черной кассы» стала энергетика. Реформа РАО ЕЭС была проведена столь «успешно», что раздробила эффективную систему энергоснабжения на ряд мелких структур, перешедших в частные руки.

Потребителями электроэнергии являются население и промышленные предприятия. Для предприятий электроэнергия является ресурсом, плату за который они включают в конечный продукт, «отгружаемый» следующему в производственной цепочке предприятию. Таким образом, плата за электроэнергию накапливается по этой цепочке, и оплачивает ее в конечном итоге опять-таки население.

Цифры в умелых руках – вещь лукавая. Любой грамотный экономист может нарисовать практически любую нужную себестоимость своей продукции. Отсюда и бесконечные тяжбы ФНС и предпринимателей. В затратах на производство, добавим, скрываются гигантские бонусы и зарплаты менеджеров. Плюс банальное воровство.

Для сравнения возьмем Финляндию. Там коррупционной составляющей нет, и при тех же условиях цена электроэнергии такая же, а доступность (т. е. сколько можно купить на среднюю по стране зарплату) почти вдвое выше. Экономисты знают, что основная составляющая себестоимости – это заработная плата работников. Так вот в Финляндии она в три раза выше, чем в России. Соответственно, наша электроэнергия должна быть, по крайней мере, в два раза дешевле. Ан нет! В некоторых районах Коми цена электроэнергии превосходит все мыслимые размеры!

Куда же идет половина наших платежей? Теоретически эти цены – предмет пристального внимания Службы по тарифам. Но на практике все наоборот. В 2015 году эту службу курировал заместитель главы Коми Константин Ромаданов. С его ведома руководитель службы Илья Перваков бессовестно завышал действующие тарифы на электроэнергию, и не только на нее. (То, что завышал – установлено приговором суда). Получается, что жители Коми, оплачивая свои квитанции за свет, сами того не ведая, финансировали «общак ОПГ».

Костя-«кошелек»

Господин Ромаданов был основным «кошельком» группировки, именно через подконтрольные ему управляющие компании ЖКХ поступали туда огромные оборотные средства.

Наиболее сильны его позиции были в Воркутинском ЖКХ. А в Сыктывкаре и Усинске у Ромаданова имелись свои «смотрящие».

Платежи населения аккумулировались на счетах специально созданного в ноябре 2011 года Единого Расчетного Центра. (В 2018-м он признан банкротом, введено конкурсное производство.) Далее средства различными способами через ООО «Тепловые сети Воркуты» выводились за рубеж, где частично присваивались Ромадановым, а частично распределялись им же между подельниками. УК, собрав положенные платежи с населения и отдав их Ромаданову при посредничестве Единого Расчетного Центра и ТСВ, одновременно накапливали долги перед энергетиками. (В 2012-м долг ТСВ перед КЭС-холдингом составил 4 миллиарда рублей!)

Доведя суммы задолженности до нескольких сот миллионов, «укашки» благополучно банкротились, их долги списывались, а на месте ликвидированной создавалась новая. Такая процедура только в Воркуте проделывалась раз десять. Обслуживался этот конвейер несколькими прикормленными арбитражными управляющими, в основном из Чувашии, и менеджерами ЕРЦ в Сыктывкаре. Юридическое сопровождение осуществляло ООО «Советник» под руководством Натальи Моториной (приговорена судом к 8,5 годам колонии). Зарплата «своих» арбитражных управляющих доходила до 300 тысяч руб. в месяц (это при установленной законом 30 тысяч руб.).

Тарифы, «нарисованные» И. Перваковым, признаны завышенными, однако похищенное у населения, ясное дело, не вернули. Вопрос об этом до сих пор даже не поднимался.

Кто ответит?

Между тем тарифы как повышали каждый год, так и повышают. В тарифном комитете оперируют все теми же лукавыми цифрами затрат. А средства в энергосбытовых компаниях все так же исчезают в неизвестном направлении.

А с 2018 года всем прочим поборам с безропотного населения добавилась такая интересная составляющая, как вывоз мусора. Этой благодатной и очень «вкусной» темой занимается ООО «Ухтажилфонд». Им руководит все тот же Илья Перваков, который уже отбыл свой срок и перешел в «мусорную» компанию.

Хотелось бы получить ответы на публично поставленные вопросы. Как именно формируются тарифы на электроэнергию и на вывоз мусора? По каким критериям происходит утверждение энерготарифов? Как расходуются средства бюджета, направленные на поддержку мусорной реформы?

Вопросы эти очень актуальны, ведь на пороге – экономический кризис. И каждый рубль для семейного бюджета, отнюдь не лишний.

Игорь БУРЛАЧЕНКО.