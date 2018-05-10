Теперь в злополучную общагу можно заходить без опаски

Недавно депутаты Государственного Совета в очередной раз посетили маневренный жилой фонд Сыктывкара в поселке Верхний Чов (ул. Промышленная,15).



До последнего времени это общежитие считалось самым кошмарным в столице: туалеты и душевые были разрушены, межэтажные площадки завалены разлагающимся мусором, помои выливались через окна, по этажам разгуливали огромные жирные крысы, пугающие детей. В такие условия проживания попадали люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Кого-то сюда определили городские власти после ликвидации ветхого и аварийного жилья, у других дом сгорел.

Сегодня под маневренный фонд определено 52 комнаты (было 102), в 35 из них проживают семьи. Хотя он и называется «временным», но некоторые люди здесь живут по 5-7 лет, имея мало шансов когда-либо отсюда выбраться. Чаще всего в этом виноваты они сами, наивно полагая, что столичная администрация им поможет. Увы, надо самим собирать документы, обращаться в суды и надзорные органы, зубами выгрызать полагающееся по закону нормальное жилье.



Председатель постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Саладина обратила внимание на то, что в последнем письме от администрации, полученном в середине апреля, сообщалось, что окна застеклены, но в коридоре они были забиты пленкой — стекла в раме отсутствуют. На чердаке не до конца убран мусор. Вода в кухонных раковинах бежит на полную мощь, чтобы ее приостановить, пришлось перекрывать систему водоснабжения. Из 12 конфорок электроплит работали только четыре.

— Это здание было построено под офисы, поэтому селить сюда людей изначально было нельзя, — считает депутат Госсовета Олег Михайлов. — Мы видим, что многое здесь меняется в лучшую сторону, но все же до каких-то минимальных социальных стандартов еще далеко. Действительно, теперь здесь не бегают крысы, но есть тараканы. Работает душ, но он один. Туалетные комнаты приведены в порядок лишь относительно…

В следующий раз депутаты намерены проинспектировать столичный маневренный фонд в августе.

Сергей МОРОХИН.