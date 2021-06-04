Только бы не пожар! В селе Вольдино перекрыли дорогу к реке

Уважаемая редакция, обращаюсь по вопросу перекрытия действующей дороги к реке Вычегда и к огородам жителей села Вольдино Усть-Куломского района.

На дорогу было вывалено 5 машин песка и поставлен забор жителями домов № 72 и 73 для расширения своего земельного участка. Проезд между домами оказался закрыт. Это притом что общего собрания жителей села по вопросу закрытия дороги не было, люди ничего не знали о происходящем.

Эта дорога существовала с незапамятных времен, жители села ездили по ней на свои огороды, к реке Вычегда, к сараям вдоль реки, где хранятся лодочные моторы и лодки. По этой второстепенной дороге возили больных, люди ходили на так называемый стадион и «центр культуры».

Глава администрации села Ирина Андриевская не поду-

мала, прежде чем закрыть эту второстепенную дорогу, о безопасности людей во время пожара, тем самым подложив бомбу замедленного действия. Летом эта дорога является противопожарным объектом, пожарным машинам за три минуты можно добраться до реки Вычегда, чтоб набрать воду – до реки всего 300 метров. Ведь в селе, протяженностью почти три километра, существует только один пожводоем.

Мы считаем, что нарушены права жителей села Вольдино для проезда по этой дороге к огородам, к реке Вычегда, к своим домам, заблокирован дом жителей Непорожных. Мы вынуждены были обратиться в Росреестр, в Управление противопожарной службы, в Прокуратуру Республики Коми, в редакцию. Подскажите, где еще найти правду и помощь простым людям?

От имени жителей села

Нина УЛЯШЕВА.