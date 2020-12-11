Защита бывшего министра внутренних дел по Коми Виктора Половникова обжаловала сроки, выделенные ей для ознакомления с материалами уголовного дела. Адвокаты Половникова посчитали эти сроки недостаточными.

Как рассказали «Комиинформу» в пресс-службе Верховного суда РК, ранее Сыктывкарский городской суд установил адвокату М. Темиржанову срок в шесть дней, в течение которых он должен ознакомиться с 18 томами уголовного дела о взяточничестве, а также один день на повторное ознакомление с материалами и два дня на ознакомление с вещественными доказательствами.

Однако Верховный суд не нашел оснований отменять постановления о сроках и оставил их в силе, а жалобы адвокатов – без удовлетворения.