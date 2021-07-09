Главы Коми уходят и приходят, а ситуация с возведением новой школы в поселке Приуральский (Троицко-Печорский район) остается неизменной. Старая школа сгорела еще в 2009 году, и сельские ребята вынуждены ютиться в двухэтажной пристройке.

При экс-главе Коми Сергее Гапликове вроде как решили построить по типовым проектам школы с дошкольными группами в Приуральском и селе Дутово (Вуктыльский район), где дети учились в здании, признанном уже более десяти лет назад аварийным. В декабре прошлого года в Дутово школу наконец-то построили, а когда она появится в Приуральском, до сих пор неясно.

Визит министра

На прошлой неделе в поселок приезжала министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова. По официальной информации, она потребовала в срочном порядке обеспечить подачу воды и оборудовать канализацию в пристройке, которая называется школой. А еще министру понравилось выбранное место под возведение новой школы – просторное, и виды природы замечательные. А когда все-таки начнутся работы? Злые языки связывают приезд министра с началом предвыборной кампании. Но есть, похоже, и другая причина.

Кто подставил главу?

В конце мая в столице состоялась очередная отчетно-выборная конференция Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В ее работе приняли участие глава Коми Владимир Уйба и Наталья Якимова.

Один из делегатов конференции из Троицко-Печорского района напомнил Владимиру Уйба о ситуации со школой в Приуральском. А также о том, что глава еще в прошлом году обещал послать в лесной поселок кого-нибудь из членов правительства, чтобы люди поверили в то, что республиканские чиновники об их проблеме знают и помнят. Год прошел, а никто так и не появился. Судя по всему, после ветеранской конференции были сделаны соответствующие выводы. Дежурное появление министра в сельской глубинке – тому подтверждение.

Строить некому!

История со школой в Приуральском не про деньги, они выделены, а в строителях, которые не горят особым желанием возводить объект в 160 километрах от Троицко-Печорска. До поселка можно без особых проблем добраться только в зимний период времени. И как работать в таких условиях? И кому это надо?

В свое время в Ухте существовала мощная строительная база, благодаря которой обустраивались все северные районы Коми. В какой-то момент власти посчитали, что она не нужна, и ее попросту развалили. То же самое произошло с крупными строительными организациями по всей республике.

Если кто подзабыл, то напомним, что обычную типовую школу в сыктывкарском микрорайоне «Орбита» в течение пяти лет пытались достроить специалисты из Краснодарского края, Кировской области, Санкт-Петербурга… Ситуация ненормальная, когда внутри региона нет своих рабочих рук и специалистов. Поэтому возведение новой школы в поселке Приуральский выглядит практически неразрешимой проблемой.

Сергей ПАВЛОВ.

Фото Комиинформ.