Тысяча тонн капусты (Блиц от 24 ноября)

Аграрии Коми завершили уборочную кампанию с перевыполнением плана.

Валовый сбор картофеля составил 6846,7 тонны (103% от плана этого года и на 708 т больше, чем в прошлом году). Второй хлеб в этом году занял рекордные 404 га. Овощей открытого грунта собрали почти 1089 т – это 162,2% от запланированного. Из них 1021 тонна капусты. Заготовка кормов также прошла успешно. На 1 условную голову скота заготовлено 27 ц кормовых единиц. Сенажа заготовили 72584 т, силоса – 68564 т.​​

«Дети из пробирки»

За последние три года в Коми в результате ЭКО родилось 700 детей.

В 2023 году плановый показатель «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования» увеличен c 460 случаев до 500. Максимальный срок ожидания процедуры ЭКО составляет не более 2 месяцев. 700 «детей из пробирки» – это 3,3% от всех новорожденных в республике за три года. За 10 месяцев этого года благодаря ЭКО родилось 112 детей.

Домой уже не вернутся

В ходе спецоперации погибло еще трое наших земляков.

На этой неделе стало известно о гибели 43-летнего Дениса Романовского из Усинска. Он был разведчиком взвода глубинной разведки разведывательного батальона. Кроме того, погибли также младший сержант, механик-водитель зенитно-ракетного взвода Александр Тырин из села Усть-Ухта Сосногорского района и Александр Ильясов, проживавший в поселке Ярега. На СВО он служил в должности гранатометчика стрелкового отделения.

Штраф за «липовую прописку»

Житель Емвы за деньги прописал у себя в квартире гражданина Азербайджана.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Безработных стало меньше

В Коми зарегистрировано 16,9 тыс. безработных граждан.

Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Коми Екатерина Грибкова. По ее словам, численность безработных за последние пять лет сократилась более чем в два раза.

Пишите письма деду Морозу!

27 ноября на Стефановской площади Сыктывкара начнет работу «Почта Деда Мороза». Домик для приема писем от юных горожан будет работать с 12 до 19 часов ежедневно без выходных.

Помощники Деда Мороза будут принимать послания ребят с заветными желаниями до 26 декабря включительно. После этого их отправят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Загаданные пожелания будут ждать детей под домашними елками.

2024-й объявлен Годом семьи

Президент России подписал указ о проведении в России Года семьи.

Кабинету министров поручено до 27 декабря образовать оргкомитет по проведению Года семьи и утвердить его состав, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники финансирования мероприятий. Документ подписан в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

С милого Севера в сторону южную

В следующем году с Крайнего Севера смогут уехать больше жителей Коми.

В этом году сертификаты на переселение получили 129 семей, рассказал на совещании в Госсовете Коми зампред правительства — министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов. Переселение с Крайнего Севера остается «достаточно больным для республики». Этот процесс финансируется из федерального бюджета, и в целом программа, «крайне недофинансирована». В очереди сегодня стоят более 17 тысяч семей. В 2023-м республике было выделено 588,7 млн рублей, в следующем ожидается 576,8 млн рублей. На эти средства планируется переселить 145 семей.

Пособия подрастут

Беременным женщинам и семьям с детьми с 2024 года увеличат все положенные выплаты.

Пособие по беременности и родам вырастет до 565 тыс. рублей в сравнении с положенными 383 тыс. рублей, которые женщины получают сегодня. Начисляются пособия автоматически через работодателя и Соцфонд. Неработающая женщина также может воспользоваться этой выплатой, если ее уволили в связи с ликвидацией предприятия и она признана центром занятости безработной.

Кроме того, на выплату могут рассчитывать матери-студентки, которые обучаются по очной форме. А также мамочки, которые усыновили малыша до 3 месяцев. Увеличится также размер выплат маткапитала: за первого ребенка – до 631 тыс. рублей, а за второго – до 834 тыс. рублей.

Зубы выпали

Стоматологическая клиника выплатила пациентке 428 тысяч за некачественные услуги.

Жительница Печоры обратилась в клинику для установки зубных протезов. Ожидания ее не оправдались: установленные зубы выпали, несмотря на многочисленные примерки и коррекцию. В ответ на претензию клиника предложила пациентке закончить ортопедическое лечение и получить расширенную гарантию до пяти лет, но она отказалась: доверие к этому медучреждению было утрачено. За расторжением договора, возвратом уплаченной суммы, выплатой неустойки и штрафа потребитель обратилась в суд, который обязал клинику выплатить ей 428 тыс. рублей. Получив электронный документ через портал Госуслуг, должник оплатил задолженность.

Жена не встретила…

28-летний мужчина избил таксиста и не оплатил поездку.

Мужчина вместе со своими приятелями решил доехать из Сыктывкара до общежития в селе Выльгорт. Там находилась его супруга, которая заказала такси, она же должна была оплатить стоимость поездки по прибытии мужа. Однако по непонятной причине этого женщина не сделала. Наличных денег ни у кого из пассажиров не оказалось, осуществить перевод с помощью мобильного телефона тоже не удалось.

Двое знакомых сыктывкарца покинули автомобиль, а сам он остался в салоне. Водитель, не дождавшись оплаты, решил вернуться к тому месту, где он забрал заказчика. Мужчину это, естественно, не устроило, и во время движения он трижды ударил таксиста по лицу. Водитель привез обидчика аккурат к отделению полиции. Стоимость поездки составила 260 рублей, а штраф – 10 тыс. рублей.