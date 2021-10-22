В очередной публикации, посвященной 100-летию Коми милиции, бывший инспектор уголовного розыска Анатолий Соловьев, вспоминает леденящую душу историю о серийном маньяке, на счету которого четыре десятка жертв. Одной из них едва не стала звезда эстрады Алла Пугачева.

Ночная тревога

В одну из августовских ночей 1981 года уголовный розыск сыктывкарского ОВД был поднят по тре­воге. Весь его состав собрался в кабинете начальника Ивана Бихерта. Бихерт курил трубку и заметно нервничал. Молодой сыщик Ана­толий Точеный спросил: «Иван Иванович, что случилось?» Тот ответил: «Вся милиция Советского Союза, внутренние войска и даже некоторые подразделения армии подняты по тревоге».

Все были в шоке, даже ветераны сыска Николай Автушин, Владимир Цыганов, да и сам начальник угрозыска. Такого на их памяти еще не было…

Бихерт рассказал, что во время этапирования сбежал некий Анатолий Нагиев – особо опасный преступник, приговоренный к расстрелу. Ранее он отбывал срок на территории Коми АССР. Здесь же маньяк оставил и свой кровавый след…

Убийство в северном «Экспрессе»

В мае 1979 года, когда поезд «Котлас – Воркута» прибыл на стан­цию Сыня Печорского района, в одном из купе, в багажном ящике под нижней полкой, был обнаружен труп молодой рыжеволосой женщины с двумя ножевыми ранениями. Перед смертью она была изнасилована.

В январе того же года в Печоре, в одной из квартир пятиэтажки, был обнаружен труп одинокой женщины с ножевыми ранениями в грудную полость. Так же, как и в первом случае, она подверглась сексуальному надругательству. Тело было завернуто в матрас.

Во время одного из совещаний сыщик Владимир Селиванов со своими коллегами выдвинул удивительную гипотезу: убитые женщины были внешне похожи на… знаменитую певицу Аллу Пугачеву.

Переплюнул самого Чикатило

В июне 1980 года в поезде «Москва – Харьков» были убиты и изнасилованы сразу четы­ре женщины – две проводницы и две пассажирки. У них похитили золотые украшения, в том числе кольцо старинной работы, которое было сдано в ломбард города Днепропетровска.

Вскоре преступник сам явился в ломбард, и его задержали. Это и был тот самый маньяк Нагиев. Сыщики стали колоть его и на другие подобные убийства. А их в пери­од с 1979 по 1980 годы было более 40. Женщин убивали в Орле, Рязани, Ростовской области, Коми АССР. В главном Управлении уголовного розыска МВД СССР была создана специаль­ная бригада, которая занялась расследованием подобных убийств. В нее вошел и старший инспектор по особо важным делам Владимир Селиванов.

Нагиеву пытались вменить более 40 изнасилований и убийств. Если бы следователи сумели это доказать, то Нагиев мог бы затмить знаменитого «коллегу» Чикатило, на счету которого за 12 лет – 36 жертв. А у Нагиева – четыре десятка, причем только за один год! Правда, доказать это не смогли.

Ад под музыку

Нагиев не сразу стал серийным маньяком. В 1976 году он был осужден за изнасило­вание, приговорен к шести годам лишения свободы. Срок отбывал в одной из колоний близ Воркуты, а затем переведен в колонию-поселение Чикшино Печорского района. В первой колонии он был отнесен к касте «опущенных». Жизнь на зоне и так не сахар, а для сексуальных преступников и вовсе сплошной кошмар. Время, проведенное Нагиевым в колонии, стало для него настоящим адом. И весь этот ад сопровождался песнями Аллы Пугачевой, звучавшими из магнитофона и радио…

Ненависть к женщинам, которых он считал виновницами всех своих бед, переполняла зэка. И, выходя на волю, он был готов поквитаться с ними по полной программе.

А освободили его уже летом 1980 года – условно-досрочно.

С ножом в рукаве

При обыске у Нагиева изъяли несколько записных книжек, где оказалось более тысячи адресов в разных концах Советско­го Союза. Там и был обнаружен адрес Аллы Пугачевой: Москва, ул. Горького, дом 37.

Он долго выслеживал примадонну, разъезжая за ней по всему Советскому Союзу, когда она находилась на гастролях. И однажды зашел вслед за Аллой Борисовной в подъезд того самого дома по улице Горького. В рукаве куртки был спрятан нож. Маньяк уже представлял себе, как певи­ца будет корчиться в агонии…

Но злодея остановила консьержка. Она обратилась к незнакомцу в черной куртке с вопросом: «А вы к кому?» Тот замялся. На пожилую женщину смотрели страшные вращающиеся глаза. И в этот момент Пугачева вошла в лифт и уехала… от своей смерти. Конечно, Нагиев мог легко расправиться с бабушкой-вахтершей. Но дело в том, что у подъезда дежурили фанаты – и они могли стать ненужными свидетелями. Поэтому убийца отложил свою месть до более удобного случая. К счастью, такого шанса больше у него не возникло.

Поговаривают, будто много позже звезде рассказали о кровавом «фанате». Узнав, что она была на волосок от гибели, Алла Борисовна даже ходила в церковь, чтобы в благодарность за спасение поставить свечку…

Губительное средство

Нагиеву, как ни странно, вменили всего лишь шесть убийств: четырех женщин в поезде «Москва – Харьков» и двух из Коми АССР (в поезде «Котлас – Воркута» и в Печоре).

Затем выяснились подробности. В поезде Нагиев встретил миловидную девушку, чертами лица напоминавшую Пугачеву. Пригла­сил к себе в купе, где стал беседовать ни о чем и даже флиртовать. Когда девушка прониклась к нему симпатией, в руках убийцы мелькнул нож… Насиловал он жертву, когда несчастная уже билась в предсмертной агонии.

Во втором случае на железнодорожном вокзале Печоры Нагиев познакомился с молодой женщиной. Он смог втереться к ней в доверие, и она пригласила его в дом, как говорится, на рюмку водки. В квартире он ударил новую знакомую ножом и надругался над уже мертвым телом…

Сбежал из-под расстрела

Нагиев был очень крепок физически, потому что всегда тренировался – даже в камерах тюрем. Через несколько месяцев после задержания с перстнем в Днепропетровске он пытался совершить побег из местной тюрьмы. Разорвал наручники и столкнул лбами контролеров, но, к счастью, был схвачен бдительной охраной. Уже тогда он получил прозви­ще Бешеный.

Летом 1981 года Нагиев был приговорен судом к смертной казни. Для исполнения приговора его этапировали в Новочеркасскую тюрьму.

Поезд прибыл на станцию Хотунок, на приемо-пересыльный пункт Новочеркасской следственной тюрьмы. Приговоренного к расстрелу Нагиева вывели последним. В это время по соседнему пути проходил грузовой поезд. Еще в вагоне Нагиев гвоздем сумел открыть наручники. Когда до товарняка оставались считанные метры, узник неожиданно бросился под вагонзак. Выныр­нув с другой стороны, он перед самым тепловозом перебежал железнодорожный путь. И пули, выпу­щенные вслед, не достигли цели. А грохочущий со­став отрезал беглеца от ошарашенных охранников. У него был один шанс из тысячи – и он его использовал.

По тревоге подняли всю милицию Советского Союза. А в столице Коми были созданы опергруппы, которые почти месяц сидели в засадах в местах вероятного появления маньяка.

Логово убийцы

Сразу после объявления Нагиева в розыск Владимир Селиванов, Виталий Иванов, Нико­лай Семенчин еще раз досконально изучили личные дела Нагиева в период, когда он отбывал срок наказания в Коми АССР. И обратили внимание на то, что он особенно часто писал пись­ма девушке-заочнице из хутора Яново Ростовской области, что под городом Новочеркасском.

Наши сыщики сразу же сообщили в Главное управление угрозыска МВД СССР, там прислушались к информации из МВД Коми АССР. Особое внимание было уделено блокированию именно этого района. Здесь и было обнаружено логово бежавшего убийцы… Его взяли переодетым в женскую одежду и изображавшим цыганку: в белом бюстгальтере и цве­тастой юбке. При задержании он оказал сопротивление, у него насчитали 15 огнестрельных ран! Однако благодаря стараниям врачей Нагиеву удалось выжить.

Умер как дикий зверь

Перед казнью Бешеный напал на конвоиров и откусил офицеру палец

Конец кровавого злодея был страшен. Его, чуть живого, изрешеченного пулями, заперли в тюремном боксе Новочеркасской тюрьмы.

В камеру контро­леры заходили по три человека. Тяжелораненый арестант, как дикий зверь, бросался на них. Один раз чуть не задушил прапорщика. А в последнюю ночь своей жизни, когда его выводи­ли на исполнение приговора, Нагиев устроил потасовку. Напал на двух сопровождавших его офицеров и… укусил одного из конвоиров за палец, причем откусил целую фалангу.

Скорее всего, Нагиев рассчитывал, что его повезут на новый суд, так как он совершил уже новое преступление в отношении представителя власти. Ну а там, вполне возможно, пред­ставится еще один шанс на побег. Но сотрудники Новочеркасской тюрьмы, по­видавшие всякое, решили не затягивать процедуру расстрела.