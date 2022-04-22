«Трибуна» продолжает знакомить читателей с резонансными преступлениями минувших лет. На сей раз мы отправимся в приполярный Усинск и для начала сделаем небольшой экскурс в историю.

«Шерше ля фам»

Построенный на гиблых болотах рабочий поселок получил статус города в 1984 году. С тех пор его называют «нефтяной столицей Коми», однако на «криминальной карте» республики он всегда считался периферией.

Уровень доходов усинцев выше, чем в среднем по региону. И по идее, город должен манить бандюков и мошенников. Тем более что здесь много пришлых людей, «понаехавших» отовсюду.

Но даже в «лихие» 90-е в Усинске не появилась ни одна крупная ОПГ (в отличие, к примеру, от Воркуты). И тому две причины. Во-первых, это очень компактный городок (три основные улицы), отрезанный от «большой земли», и здесь просто трудно спрятаться. Во-вторых, все финансовые потоки в Усинске контролируются нефтяными фирмами, у которых есть собственные службы безопасности. И «подсесть» на эти денежные потоки местный криминалитет никогда даже не пытался. Как говорится, не по Сеньке шапка.

Ежегодно в Усинске и его окрестностях происходят по два-три убийства (в основном «бытовуха»), несколько ограблений и пара сотен краж. Для 40-тысячного города это, в общем, немного. Гораздо чаще усинцы гибнут на дорогах (по 10 жертв в год) или получают травмы в ДТП (65-70 человек).

Но есть одна интересная особенность. Немало громких преступлений, совершенных в разные годы в «городе вахтовиков», были так или иначе связаны с женщинами – объектами страсти, ревности или банальной похоти. Кстати, одна из криминальных историй в свое время обозначалась в прессе как «дело усинских сутенеров». В 2010 году городской суд вынес приговор организаторам секс-притонов. А «крышевал» бордели, увы, сотрудник местной милиции.

Мы не станем упоминать фамилию того «оборотня в погонах» – не заслуживает. Зато мы расскажем о другом человеке – честном достойном офицере. Точнее, об одном из эпизодов в его нелегкой работе. Это Сергей Александрович Шевчугов, который возглавлял Усинский ОВД с 2018 по 2020 гг.

Клининг недорого

12 сентября 2016 года в дежурную часть усинской полиции позвонила молодая женщина, сообщившая о трагедии в доме по улице Комсомольской.

Она сбивчиво рассказала, что ее подруга, с которой они посменно занимались уборкой в квартирах горожан, два дня не выходила на связь. Заподозрив неладное, женщина отправилась к сменщице (та снимала квартиру) и увидела страшную картину: мертвую подругу – в луже крови…

Опергруппой, выехавшей на место, руководил сам начальник полиции Сергей Шевчугов. В квартире они обнаружили труп несчастной, которую не просто зарезали, а искололи чем-то острым (эксперты насчитали не менее восьми глубоких ран).

Личность погибшей установили довольно быстро. Ею оказалась 33-летняя Лидия Демина (здесь и далее фамилии изменены по этическим соображениям). Около пяти лет назад эта скромная, но внешне очень привлекательная женщина приехала в Усинск из Башкирии (кстати, в городе нефтяников немало выходцев из этой республики, а также из Татарстана). Знакомые говорили, что на Севере «деньги гребут лопатой». Хотя на самом деле в хорошую фирму здесь можно устроиться только по блату. Для Лидии не нашлось другой работы, кроме «клининговых услуг». Проще говоря, она убирала квартиры состоятельных горожан.

Кто и зачем убил скромную уборщицу? Вряд ли из корыстных целей, рассуждали сыщики. Здесь было, скорее, другое: симпатичная одинокая женщина в чужом городе могла стать жертвой так называемого «преступления страсти».

Рудин. Накануне убийства

Электронные гаджеты сильно изменили характер уголовных расследований. Современные пинкертоны в поисках зацепок в первую очередь изучают информацию с ноутбуков или смартфонов, рыщут по следам, которые жертвы оставили в социальных сетях.

Усинские сыщики, дозвонившись до родственников Лидии, узнали, что у женщины был дорогой телефон с двумя симкартами. Правда, в квартире смартфон не нашли, но когда стал известен абонентский номер Деминой, быстро выяснились ее контакты. Сотовый оператор предоставил полиции так называемый биллинг – детализацию входящих и исходящих звонков. В результате в поле зрения сыщиков попал 56-летний усинец Михаил Рудин.

Оказалось, что уборщица тайно встречалась с этим состоятельным пожилым мужчиной. Он был много старше Лидии, да к тому же «глубоко» женат. Законная супруга, узнав об изменах, однажды закатила пассии мужа безобразный скандал. Таким образом, у г-жи Рудиной мог быть естественный мотив – устранить соперницу.

Однако обыск в квартире Рудиных не дал результатов. А главное, у супругов имелось «железное» алиби. В роковой вечер убийства почтенный глава семейства находился на работе, а его жена – на дне рождения у подруги.

Восточный гость

Итак, одна зацепка оборвалась, но вскоре появилась другая, найденная в интернете. «Всемирная паутина», хранящая все секреты личной переписки каждого из нас, сильно облегчает работу следствия. О чем и кому пишут одинокие дамы на сайтах знакомств, вычисляется «на раз».

Последнее общение Лидии в социальных сетях состоялось 10 сентября в 19.28, то есть за два дня до ее убийства. Адресатом был некий г-н Рахметов, приезжий из солнечного Узбекистана.

Лидия пригласила своего знакомца по интернету к себе домой, но вечер,

обещавший быть «томным», закончился трагедией. Реальный образ восточного гостя разошелся с виртуальным. Молодая женщина была сильно разочарована и попросила его уйти. Возможно, сказала что-то обидное, и Рахметов взбесился. Во время ссоры он взял из кухни нож и стал наносить несчастной беспорядочные удары в грудь. Истекая кровью, женщина упала, а злодей поспешил скрыться. При этом он не забыл прихватить телефон своей жертвы.

Пассажиру надели наручники

Жадность губит не только фраеров, но и убийц. Именно краденый телефон довел Рахметова до тюрьмы.

Смартфон Деминой был «привязан» к мобильному приложению банка. И сыщики быстро установили, что с ее личного счета были списаны сначала 8 тысяч, а потом еще 4 тысячи рублей. Деньги небольшие, но негодяй ими не побрезговал – перевел на свой счет.

С помощью сигнальной системы «Розыск-Магистраль» усинским полицейским стало известно, что вспыльчивый узбек приобрел авиабилеты Усинск – Москва и Москва – Ташкент.

Сергей Шевчугов сообщил об этом в республиканское МВД. Для задержания преступника была срочно создана специальная опергруппа, перед которой была поставлена задача – взять Рахметова в Москве. Если б он улетел в Узбекистан, то, возможно, ушел бы от возмездия. Но сыщики успели: убийцу взяли 16 сентября в аэропорту, когда узбек уже прошел регистрацию и собирался сесть в самолет.

Рахметов отпирался недолго – улики были бесспорные. Негодяй сознался, хотя и не раскаялся. «Я не хотел ее убивать», – твердил он. А насчет денег ответил просто: «Они мне были нужны – хотел быстрее уехать на родину».

Кстати

«Помогите, супруг пропал!»

В общаге нашли труп, завернутый в палас

Еще одно жуткое преступление в Усинске также было раскрыто с помощью информации с мобильного телефона. И ключевую роль в расследовании сыграл все тот же начальник городской полиции Сергей Шевчугов.

16 декабря 2019 года,

изучая сводку происшествий за сутки, подполковник Шевчугов обратил внимание на заявление местной жительницы об исчезновении мужа. А через несколько часов поступило сообщение о страшной находке в общежитии по ул. 60 лет Октября. В тамбуре у запасного выхода было обнаружено окровавленное тело, завернутое в палас. Это оказался тот самый пропавший мужчина…

Опергруппа выехала на место, но опрос обитателей общаги ничего не дал. Никто ничего не видел и не слышал. Правда, один жилец сообщил, что в ночь с 15 на 16 декабря видел грузовую «Газель» с фургончиком. Простояв во дворе около получаса, машина затем уехала.

Не факт, что ночной вызов грузовичка мог быть связан с убийством. Но опытный Шевчугов решил «прокачать» эту версию. Полицейские оперативно вычислили хозяина «Газели» и номер, с которого был сделан вызов этой машины. В итоге вышли на подозреваемого – жильца общаги, в комнате которого в ту ночь собралась пьяная компания. Между собутыльниками вспыхнула ссора, закончившаяся поножовщиной. Труп приятеля они завернули в палас и хотели вывезти за город. Но в последний момент их кто-то спугнул. И они бросили мертвеца у запасного выхода.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.