Угроза с неба (Блиц от 20 октября)

27 октября будет произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2».

Министерство обороны РФ сообщило, что 27 октября (резервные дни – 28 октября, 2, 3 ноября) планируется запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» Архангельской области.Район падения отделяющихся частей ракеты-носителя, включающий муниципальные районы «Усть-Цилемский» и «Ижемский», на период пуска ракеты объявлен временно опасным.

Пали на поле брани

В ходе проведения спецоперации погибли жители Коми.

На этой неделе стало известно о гибели ефрейтора Эдуарда Малосельского из поселка Синдор Княжпогостского района и гвардии рядового Дмитрия Михайлова из села Нившера. Кроме того, в зоне боевых действий погибли Сергей Манзадей из села Соколово Печорского района, ефрейтор Сергей Шучалин из села Читаево Прилузского района и рядовой Иван Козлов, уроженец поселка Мишкин-Ёль Троицко-Печорского района.

Миллиарды в «кубышках»

На банковских вкладах жителей республики хранятся почти 182 млрд рублей.

За год депозиты в рублях выросли на 15,9% до 172,7 млрд рублей. Вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах составляли на 1 сентября 9 млрд рублей. Для сравнения: доходы республиканского бюджета на весь 2023 год были запланированы в размере 95,3 млрд рублей. Расходы – 107,5 млрд рублей.

Две тысячи квартир

С начала года в Коми ввели в эксплуатацию 2014 квартир.

Как сообщает Комистат, более половины (точнее 1070 квартир) – в жилых домах, построенных населением. Общая площадь введенного жилья составила 154,5 тыс. кв.м. 59,3 тыс. кв. м общей площади жилья введено населением в сельской местности.

В Коми собрали картошку

Предварительные данные уборки урожая в республике сообщает Комистат. К началу октября в Коми накопали более 5,2 тысячи тонн картофеля.

Сельскохозяйственные организации Коми убрали картофель с 267 га засеянной площади. Это составило 95,1% площади посевов. Всего сельхозорганизации собрали 5,2 тыс. тонн картофеля, что почти соответствует уровню прошлого года.

Елка за 10 миллионов

На создание нарядного облика Усинска к Новому году потратят 10 миллионов рублей.

Финансовое управление администрации провело аукцион на поставку изделий для создания нарядного облика города в зимний период. Согласно информации с портала госзакупок, договор будет заключен с физическим лицом – Эльвирой Акчуриной. В описании объекта закупки говорится о поставке каркасной ели высотой не менее 16 м.

Устроиться будет легче

С 1 марта 2024 года установят новые квоты для приема на работу граждан с инвалидностью.

Так, работодателям, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, квота для приема на работу граждан с ОВЗ составит 3% от среднесписочной численности работников. Работодателям с численностью работников свыше 100 человек этот размер поднимется до 4%. Новые правила для работодателей будут действовать до 1 марта 2030 года.

Ваня расскажет о коми

Известный артист Иван Дмитриенко выступит амбассадором Коми на Международной выставке-форуме «Россия».

Автор хита «Венера-Юпитер» хорошо знаком жителям республики. В 2022 году он поздравил регион со 100-летием во время гала-концерта на Стефановской площади в Сыктывкаре. Недавно Дмитриенко записал аудиогид по республике, который будет представлен на выставке в Москве. Жители и гости столицы смогут подробнее узнать о коми народе, о всех важных событиях региона. Выставка, напомним, пройдет на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года.

Старые лифты заменят

В Коми к концу года собираются заменит старые лифты, срок эксплуатации которых превысил свыше 25 лет. Об этом на заседании бюджетного комитета Государственного совета рассказал министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов

В многоэтажках, которые собирают взносы на капремонт в «общий котел», лифты уже поменяли. Осталось это сделать в домах, которые собирают взносы самостоятельно и не успели накопить необходимую сумму. Они рискуют столкнуться с тем, что с нового года лифты там работать не будут, сообщает БНК.

Автомобиль с коноплей

Под Сыктывкаром полицейские остановили «Рено Логан», в котором нашли наркотики.

Транспортное средство под управлением 31-летнего жителя Липецкой области было остановлено на федеральной автомобильной дороге Чебоксары – Сыктывкар. У водителя имелись признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сотрудники ДПС вызвали следственно-оперативную группа, которая в ходе осмотра автомобиля обнаружила в багажнике пакет с наркотикосодержащим растением массой 124,65 г. Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Кольца продал, купил алкоголь

42-летний ухтинец сходил на дачу к подруге и обогатился почти на 180 тысяч рублей.

Женщина заметила кражу личных вещей после очередной дружеской вечеринки у себя на даче. Воришкой оказался один из ее приятелей, ранее неоднократно судимый. С дачи женщины он похитил ноутбук и две шкатулки с золотыми изделиями. Украшения он продал, а вырученные деньги потратил на спиртное и продукты. Заведено уголовное дело.

Суп как орудие мести

Житель Ухты вылил на соседа по общежитию кастрюлю с горячим супом.

Ранее судимый гражданин на почве возникших личных неприязненных отношений с потерпевшим умышленно нанес ему легкий вред здоровью. Взяв с пола эмалированную кастрюлю с горячим супом, он подошел к спящему на диване соседу и вылил на него содержимое. Мировой судья Пионергорского судебного участка назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца.