Далеко не все знают, что тот снег, который вывозится из города при очистке улиц, относится к пятому классу опасности. Наверняка кто-то скажет: «Да какая мне разница? Вывозят и пусть! Лишь бы чисто было».

Однако вывоз снега из города – это не просто перемещение тонн замерзшей воды. Уличный снег, смешанный с огромным количеством химических веществ, с остатками бензина и мазута, песка и других отходов, сброшенный, как это бывало, на замерзшую реку или в систему городской канализации, серьезно нарушает экологическое состояние города. Этот снег содержит в себе соли тяжелых металлов и другие вредные вещества, выбрасываемые автотранспортом, промышленными предприятиями, а также бытовой мусор.

Согласно приказу Росприроднадзора, деятельность по сбору, накоплению, транспортированию и размещению отходов от зимней уборки улиц должна осуществляться уполномоченными на это юридическими лицами с соблюдением требований СанПиН. В Ухте эти работы выполняет муниципальное предприятие «Ухтаспецавтодор».

Бумага из архива

Один из полигонов для складирования снега находится справа от автодороги, ведущей в Ухтинский аэропорт. Активистам «Гражданского Контроля» удалось найти интересный документ – постановление ухтинской администрации № 2688 от 2 декабря 2008 г. Этим постановлением утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов и полигона для складирования снега на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы».

В постановлении (раздел 1.8) упоминалась площадка (полигон) для складирования снега в районе автоматической газонаполнительной станции (АГНКС) в Ухте. В документе указывалось, что на полигон существует проект, но необходима его доработка в соответствии с экологическими требованиями. Проектом предусмотрена «проработка возможных мест для размещения камер таяния снега». Проведение необходимых мероприятий планировалось осуществить до 2011 года.

Интересно то, что постановление подписала Т. Филиппова, в то время и.о. руководителя администрации МОГО «Ухта». Ей было прекрасно известно, что место расположения полигона окажется поверх бывшей здесь до 1972 года городской свалки ТБО и что на мусорной свалке вряд ли можно разрешить устройство «камер таяния снега». Тем не менее, документ был подписан.

«Застолбили» гектары

С тех пор немало воды утекло, сменилось много руководителей в мэрии. Теперь трудно найти тех, кто отдавал распоряжения по выделению земель под снегохранилища. Но точно известно, что комитет по управлению имуществом в 2017 году передал в безвозмездное пользование участок для складирования снега в размере 1,9 га, а через три года участок под снегом расширился уже до трех гектаров. Что еще интереснее, так это срок использования участка: он истекает 23 июля 2063 (!) года.

Смешным при этом выглядит требование к МКП «Ухтаспецавтодор»: «При прекращении договора ссудополучатель обязан вернуть ссудодателю участки в том состоянии, в каком он получил». Это каких же денег будет стоить вывоз полувековых отходов полигонов из зеленой зоны Ухты невесть куда?! Да и что вообще будет через полвека?

А где контролер?

Как же вышло, что при наличии природоохранных структур в Ухте многие годы наблюдается безответственное загрязнение среды обитания людей?

Впрочем, стоит ли удивляться? Ведь уже долгое время МКП «Ухтаспецавтодор» убеждает право- и природоохранителей в отсутствии негативного воздействия эксплуатации полигона ТБО на окружающие его земли. Вероятно, МКП заказывает исследования проб земли и воды у границ полигона в лаборатории Ухты.

Кто, каким образом и где отбирал образцы проб, нам не ведомо. Известно только, что превышения допустимых концентраций загрязнения не выявлено. Хотя общественники неоднократно выставляли в СМИ фото с местами загрязнений земель и ручьями свалочного фильтрата вблизи границ полигона ТБО.

Общественники предложили ухтинской структуре Минприроды РК исследовать пробы ручейной жидкости, вытекающей с полигона, и услышали вопрос: «А какие загрязняющие вещества хотите там обнаружить?».

В интернете на сайте г. Красногорска общественники нашли публикацию Министерства экологии и природопользования Московской области: «Снег, отобранный на снегосвалках, содержит большое количество взвешенных веществ, биологически трудно окисляемых органических соединений, солей жесткости. Содержание хлоридов превышает ПДК в 9-20 раз, сульфатов – в 10 раз. Концентрация токсичных металлов (железа, марганца, лития, цинка, меди, молибдена, кобальта, кадмия) превышала ПДК от 1,5 до 73 раз».

Рассчитывать на то, что в Ухте снег чище, – наивно. Но, видимо, проверяющие считают иначе…

Валерий ТОРЛОПОВ,

эколог, г. Ухта.