Соломония Васильевна – автор сказок, пьес, стихов для коми детей. Впервые ее сказки были напечатаны в 1984 году в журнале «Войвыв кодзув» («Северная звезда»), а затем издавались и во многих других журналах и газетах под рубрикой «Сказки бабушки Соломонии».
Будучи большой мастерицей на выдумки, С\л\ баб сочиняла стихи, считалки, небылицы, игры, охотно ездила по приглашению библиотекарей по всей республике, чтобы встретиться со своими читателями. 40 лет Соломония Пылаева прожила в поселке Трехозерка. Воспитала пятерых сыновей. По сути, стала живой легендой поселка и республики. Народная сказительница ушла из жизни 20 мая.
Умерла знаменитая сказочница. Соломонии Пылаевой был 91 год
Соломония Васильевна – автор сказок, пьес, стихов для коми детей. Впервые ее сказки были напечатаны в 1984 году в журнале «Войвыв кодзув» («Северная звезда»), а затем издавались и во многих других журналах и газетах под рубрикой «Сказки бабушки Соломонии».