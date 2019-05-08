Ушел из жизни известный бард, журналист, дизайнер — Александр Виноградов

3 мая в Сыктывкаре скончался Александр Виноградов. Последние пять дней жизни он находился в коме, друзья молились за Сашу, но на пятый день Светлой Пасхальной Седмицы его сердце остановилось…



В середине 80-х Александр окончил в Сыктывкаре училище искусств и почти сразу связал свою жизнь с газетным делом. Работал дизайнером-верстальщиком сначала в «Молодежи Севера», затем больше десяти лет в газете «Республика». Помогал в становлении и сотрудничал с такими изданиями, как «7 дней.Экспресс», «Комсомольская правда-Коми». Благодаря ему у каждой газеты было свое лицо и свои «фишки» в виде рисованных рубрик и заголовков, карикатур, оригинальных макетов. Одним из первых среди коллег по печатному цеху он освоил компьютерную верстку и радовался, как ребенок, что «творить» стало интереснее и легче.

В республике Александр Виноградов был хорошо известен прежде всего как исполнитель авторской песни. Он активно участвовал в деятельности знаменитого клуба «Крещендо», костяк которого состоял из студентов СГУ. Концерты «Крещендо» всегда собирали полные залы. Билеты на бардовский фестиваль, который проводился в СГУ раз в году, было не достать. В эти дни в Сыктывкар съезжались лучшие исполнители авторской песни со всей республики, в том числе Виктор Вайкум, Юрий Божко, Ринат Гагаузов. Неизменными участниками этих фестивалей были также Вячеслав Кушнир и Александр Виноградов (нередко они выступали дуэтом), Ольга Шалаева, Марина Щербинина. Саша любил песни Юрия Визбора, часто выбирал именно их для своих выступлений. Все, кто слышал его, отмечали, что Саша поет почти как автор. И ласково называли его «наш Визбор».

О Марине Щербининой надо сказать отдельно. 25 лет они были с Сашей вместе. Супругами, творческой парой, единомышленниками и соратниками. Много лет вместе входили в жюри различных городских и республиканских фестивалей авторской песни. Они были постоянными участниками популярного телевизионного клуба «Пресс-клуб. Наш гость». «Я жив… тобой и Господом храним» — эти строчки Высоцкого, обращенные к любимой женщине, в полной мере подходят и к паре Марина — Саша.

Все, кто знал Александра, а прожил он ровно 61 год, вспоминают о нем с улыбкой: он был очень добрый и светлый человек. Никто никогда не слышал, чтобы Саша повышал голос, нелицеприятно отзывался о ком-то за глаза, совершил пусть даже самую маленькую подлость… Никогда. Он был мягкий, интеллигентный человек, балагур, любитель собак и кошек, знаток высокой поэзии и анекдотов, душа любой компании.

Лиля ВОВК.