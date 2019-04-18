Усть-цилемских ветеранов лишают льгот за отказ оплачивать несуществующие услуги

11 апреля на совещании у президента страны природоохранный министр Владимир Кобылкин рассказал Владимиру Путину о том, что деньги с населения за мусорные услуги собираются плохо. Из-за этого часть региональных операторов может вообще прекратить работу.



Представитель Минприроды рассказал газете «Ведомости», что собираемость денег очень низкая, не превышает 50,3 процента. Операторы Дагестана и Самарской области не собрали и 5-ти процентов, в Адыгее сбор составил 14 процентов, в Пермском крае — 20, в Новосибирской области – 23, в Алтайском и Красноярском краях — 25, в Ульяновской области — 30. И поэтому регоператоры ряда регионов предлагают приостановить реформу — по примеру Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, которые получили отсрочку до 2022 года.

В Республике Коми мусорную реформу запустили чуть ли не под фанфары, причем на два месяца «впереди планеты всей»! Но сразу же выяснилось, что реформа в Коми оказалась не подготовлена. Составленная в профильных министерствах схема обращения с ТКО оказалась настолько «научной», что мусор из нескольких районов к месту утилизации нужно возить чуть ли не за тысячу километров!

Только на третий месяц к чиновникам пришло понимание, что из-за отсутствия постоянно действующих дорог в отдаленные поселения регоператору для оказания услуги добраться просто невозможно. А из Усть-Цилемского района мусор придется вывозить разве что на баржах. И тогда бытовые отходы станут дороже золота.

Деньги – на бочку!

Однако «светлая идея» о вывозе мусора на баржах, если и будет реализована, то только после ледохода и открытия судоходства по Печоре. А пока жители Припечорья продолжают получать квитанции за неоказанную услугу.

Чиновники и представители ООО «Ухтажилфонд» в один голос твердят: платить надо, поскольку «цели высокие», дело общее, касается всех жителей республики. А деньги регоператору нужны, мол, на приобретение контейнеров, машин, топлива и прочие расходы.

Чтобы жители не сомневались в необходимости оплаты, к выколачиванию денег решили подключить работников социальной сферы. В той же Усть-Цильме «страшилки» о наказании за неуплату печатались даже в местной газете.

Лишь в конце третьего месяца реализации реформы до чиновников дошло, что в своих разъяснениях гражданам «платить надо всем» они явно переусердствовали. В результате в январе в СМИ появилось сенсационное известие о том, что региональный оператор обратился с официальным письмом к «Коми энергосбытовой компании» с просьбой о перерасчете начислений по обращению с ТКО. Сообщалось, что за ноябрь и декабрь 2018 года будут аннулированы счета за ТКО для ряда сел и деревень.

Причина — регоператор не смог оказать услуги из-за отсутствия транспортного сообщения с этими населенными пунктами. Вывоз мусора в таких условиях просто невозможен.

Платить или судиться?

В частности, «Ухтажилфонд» не сумел добраться до села Трусово, что в Усть-Цилемском районе, мусор из которого должен вывозиться для захоронения на Ухтинский полигон. Поэтому многие жители Трусово не стали оплачивать квитанции. И тогда в дело усмирения строптивых оперативно вмешался «Центр по предоставлению услуг в сфере защиты населения Усть-Цилемского района». Директор «Центра» С. Верещагина грозно уведомила пенсионеров-льготников (ветеранов труда!) о прекращении выплаты денежной компенсации с марта 2019 года, поскольку они отказались платить по выставленным квитанциям.

Когда пенсионеры не-много оправились от шока, они решили узнать, как быть дальше. Если жаловаться, то кому. Попробовали заглянуть в документы, и вот что выяснили.

Согласно Стандартам, утвержденным Правительством РФ от 21.06.2016 г. за номером 564, регоператор на своем сайте обязан раскрыть информацию об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг. Мы попытались найти официальное указание «Ухтажилфонда» об аннулировании квитанций потребителям услуг по обращению с ТКО, которым такая услуга не оказывалась, однако наша попытка не увенчалась успехом.

В связи с этим возникает вопрос: а может, эта возня вокруг отзыва квитанций — фикция? Или все проще: может, официальное указание «Ухтажилфонда» потерялось в бумажных дебрях «КЭСК», коль у оператора плохо со сбором денег? Иначе сложно представить, что директор «Центра соцуслуг» в Усть-Цильме по собственной инициативе решил пугать ветеранов труда…

P.S. 6 марта в Управлении ФАС по Республике Коми зарегистрировано заявление на действия ООО «Ухтажилфонд» и АО «КЭСК» по вопросу о правомерности заключения агентского договора, согласно которому «КЭСК» начисляет плату и выставляет квитанции населению за услуги по обращению с ТКО. Антимонопольное управление продлило срок рассмотрения заявления до 6 июня.

Владимир ИВАНОВ, Валерий ТОРЛОПОВ, Тамара ПРОСУЖИХ,

члены Координационного совета управдомов Ухты.