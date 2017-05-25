Усть-куломские лесорубы жалуются на рабские, по их мнению, условия труда

Поселок Зимстан, что находится в Усть-Куломском районе, в последнее время похож на растревоженный улей. Связано это с недавно прошедшим здесь собранием местных лесозаготовителей.

Выяснилось, что рабочих штрафуют, увольняют за то, что смеют задавать вопросы руководству, а тех, кто жалуется, увольняют. И они теперь сравнивают себя с индейцами, которых нещадно эксплуатируют белые. А некоторые называют себя «рабами 21-го века».



Собрание было очень бурным. Люди высказывали накипевшие обиды.

Были времена…

Это при том, что у Зимстана довольно славная история, здесь живут очень трудолюбивые люди. В недалеком прошлом здешний Пруптский леспромхоз славился не только в районе, но и в республике. А сам поселок был знаменит на всю страну – его признали одним из лучших в СССР. О людях Зимстана, которые сумели это сделать в глухой тайге, был снят телевизионный фильм. Успехи предприятия связывали с именем директора леспромхоза Терлецкого. Матвей Николаевич уважительно относился к работникам, умел организовать коллектив.

В тяжелые 90-е годы это был единственный леспромхоз в районе, который держался на плаву, работников не сокращали, технику в металлолом не сдавали, людям вовремя платили достойную зарплату. После Матвея Терлецкого его дело продолжил Леонид Литвак. При нем ООО «Прупт» крепко стояло на ногах, лесозаготовители неплохо зарабатывали.

И все же кризис сделал свое — предприятие закрылось. Впрочем, бывшим работникам ООО «Прупт» повезло – их приняло под свое крыло АО «Монди СЛПК». Люди продолжали работать и получать достойную зарплату.

Однако ветры перемен привели к тому, что АО «Монди СЛПК» перешло на аутсорсинг. Лесозаготовками стали заниматься подрядные фирмы — ООО «Технолес» и ООО «Нефтегазэнергострой». И тут же у работников появились проблемы — их стали ущемлять в правах.

Довели до ручки

— 3 апреля 2017 года мне позвонил работник ООО «Технолес». Он сказал, что у них увольняют сразу 17 человек, — говорит глава сельского поселения «Зимстан» Владимир Лодыгин. — Я предложил уволенным прийти в администрацию. На этой встрече люди рассказали мне о проблемах, возникших, на их взгляд, по вине работодателей «Технолеса» и «Нефтегазэнергостроя». Тут были и увольнения, и необоснованные штрафы, и непонятная система оплаты труда.

Лицом к лицу

Владимир Лодыгин разослал письма с требованием проведения встречи для обсуждения проблем в районную администрацию, прокуратуру, трудовую инспекцию, в ООО «Технолес» и ООО «Нефтегазэнергострой». К сожалению, на собрание прибыли не все руководители. А им было что послушать! На повестке стоял вопрос: «Незаконные увольнения, необоснованные штрафы, оплата труда с нарушениями в ООО «НГЭС» и ООО «Технолес».

Перед собранием глава поселка сильно волновался: «Боюсь, не все работники придут. Их предупредили, что явившихся на собрание завтра же уволят или будут платить по 200 рублей в день, а механикам не будут привозить запчасти, так что люди сами уволятся от безысходности».

Но угрозы подействовали не на всех — пришли 42 человека. И собрание было очень бурным. Люди высказывали накипевшие обиды. Вот что они говорили.

Степан Касев: «Каждый год увольняют из одной организации, переводят в другую. Никаких трудовых договоров не дают. Сейчас половину зарплаты сняли за подпись в заявлении и сказали, что вообще уволят, если придем на собрание. Что хотят, то и творят. Охрана подсматривает из-за угла, а потом без доказательств нас штрафуют. Как-то в лесу подобрал дырявую канистру, закинул в багажник, привез в гараж — вдруг пригодится. А меня еще и оштрафовали за нее на пять тысяч рублей».

Лидия Канакова: «Лишаете людей заработной платы на 8-10 тысяч рублей. А приказы есть на лишение? У всех ссуды, кредиты, за садик и в магазине долги, у некоторых по 30-40 тысяч, а как они будут платить? В леспромхозе, когда человека чего-то лишали, всегда был приказ, а вы ничего не представляете!».

Эдуард Гойхенберг: «Я работал в ООО «НГЭС». Хочу узнать, на каком основании меня уволили с 1 апреля 2017 года, да еще и написали, что «по собственному желанию»!».

Вера Гичева: «С 1 апреля меня тоже уволили, хотя до пенсии мне осталось шесть месяцев. Сказали так: если не подпишу заявление, то за март зарплату не получу, лишат премии, найдутся штрафы. Заявили, что помощники кладовщика не нужны. Но на мое место взяли нового человека».

Глава района Сергей Рубан, выслушав всех выступающих, заявил: «Если человек работает по трудовому договору, то должен знать, за что уволен. И договор этот должен быть у каждого на руках. Я хочу слышать разъяснения, за что уволили людей. Жду информацию по уволенным людям, чтобы мы с трудовой инспекцией могли разобраться. Мы защитим всех, кто хорошо работает и не нарушает трудовую дисциплину».

Выступил и директор службы лесозаготовки АО «Монди СЛПК» Сергей Архипенко: «Создавшуюся ситуацию мы не оставим без внимания. Встретимся с руководителями ООО «НГЭС» и ООО «Технолес». Если ваши права ущемляются, обращайтесь в прокуратуру».

Участники собрания даже предложили руководству СЛПК расторгнуть договоры с ООО «НГЭС» и ООО «Технолес» и найти других подрядчиков.

В настоящее время протоколы собрания направлены во все инстанции, в том числе в прокуратуру. Глава поселения Владимир Лодыгин заявил: «Очень

надеюсь, что справедливость восторжествует».

Николай ЛЮТОЕВ.