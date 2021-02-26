Бродвеем называют не только самую известную улицу Нью-Йорка, но и (не без иронии) центральные магистрали любого города. Таким «бродвеем» Усть-Сысольска можно назвать улицу Спасскую, ныне Советскую. Именно на ней находились городская управа, дома купцов и именитых горожан.

Трамваи здесь не ходят

На утвержденном императрицей Екатериной II в 1784 году генеральном плане Усть-Сысольска вторая улица, параллельная реке Сысола, называется Первой Продольной. К счастью, городская артерия со столь безликим названием в городе так и не появилась.

В конце 18-го века большинство домов располагалось вдоль реки, поэтому улицы Первой Продольной просто не существовало. Когда город стал застраиваться в полном соответствии с генпланом в западном направлении, то образовавшуюся улицу назвали Спасской.

Заметим, это название было столь же не оригинальным, как и нынешнее Советская. Чуть ли не в каждом городе имелись улицы Спасская, Большая Спасская и т.д. Можно даже вспомнить известную поговорку: «Катись колбаской по Малой Спасской». Считается, что выражение придумали мальчишки-сорванцы, любящие бесплатно прокатиться на сцепке трамваев, которые в незапамятные времена именовали «колбасой» за их трубообразную форму. Но поскольку по Усть-Сысольску трамваи не ходили, то и «по Спасской» никого не посылали.

Обычно улицы называли Спасскими в честь расположенной на ней церкви с таким названием, например, Спаса Преображения. В Усть-Сысольске такого храма не было, название улицы непосредственно отсылает нас к личности

Иисуса Христа или иначе Спасителя.

Первые фонари

25 августа 2014 года в небольшом скверике по улице Советской открыли памятный знак «Купеческий сундук» в честь тех, кто стали настоящими благодетелями провинциального Усть-Сысольска. Речь идет о купцах.

По словам историка Михаила Рогачева, купеческих семей в городе было немного – не более 25. И большинство из них предпочитало селиться именно на Спасской. Во-первых, пока Усть-Сысольск застраивался не дальше нынешней Стефановской площади, эта улица была центральной. Во-вторых, она располагалась неподалеку от реки, по которой доставляли товары.

Город хотя и оставался всего лишь уездным центром, был достаточно благоустроен по меркам того времени. И улицу Спасскую окаймляли аккуратные деревянные мостки. Здесь же впервые появилось уличное освещение в виде деревянных столбов с керосиновыми горелками. Горели они, правда, не ярко и всего два месяца в году: с 15 августа по 15 октября. Считалось, что летом ночью и так светло, а зимой луна отражается от снега. Но даже такое непродолжительное уличное освещение серьезно опустошало городскую казну.

Первый электрический фонарь в Усть-Сысольске зажегся также на Спасской – неподалеку от ее пересечения с Трехсвятительской. Произошло это вскоре после того, как директор ремесленной школы, расположенной в одноэтажном здании все на той же Спасской, приобрел первую динамо-машину для обучения детей электричеству. И городские власти попросили провести его до земской управы. Что директор и сделал.

Так в течение многих лет и стоял посреди улицы единственный электрический фонарь. Он никому не мешал, поскольку автомобильного движения еще не было.

Куда прешь, скотина?

То, что мы сейчас называем городской администрацией, во второй половине 19-го века именовалось городской или земской управой. Этот исполнительный орган местного самоуправления появился в России в результате земской реформы, которую провел Александр II.

Управа следила за порядком и чистотой города и, в частности, стремилась к тому, чтобы коровы как можно реже бродили без присмотра по центральным улицам. Но далеко не всегда это у них получалось. По переписи населения 1897 года, число скота и людей было примерно равным с небольшим перевесом в сторону животных. Кстати, на старинных фотографиях редко видны люди, а вот коровы встречаются довольно часто.

Улицы были не мощеными, поэтому для домашнего скота здесь было раздолье, что очень беспокоило властей. Свиньи своими рылами разрывали большие ямы, которые горожанам приходилось своими силами закапывать.

«Зингер» для модниц

Большую часть населения Усть-Сысольска составляли крестьяне, привыкшие жить точно так же, как и в деревне. Но были и те, кто считал себя истинным горожанином и старался следовать парижской и санкт-петербургской моде. Дамы шили себе платья по выкройкам из журналов мод.

Поэтому в домах многих горожан имелись швейные машинки марки «Зингер». Чтобы ее приобрести, устьсысольцам не обязательно было ехать в Москву, Вятку или Санкт-Петербург. В их родном городе действовал фирменный магазин компании «Зингер», и он тоже стоял на Спасской улице.

Магазин пользовался популярностью. Кроме машинок в нем можно было купить ножницы, фурнитуру, ткани – все, что может пригодиться тем, кто шьет одежду в домашних условиях. Но в десятые годы XX века в городе у «Зингера» появились конкуренты – магазины готовой одежды.

Доходные дома

Купеческие дома располагались на Спасской довольно компактно. На первом этаже находились магазины, на втором либо жили сами купцы с семьями, либо сдавались комнаты за 100-150 рублей в год (по тем временам это был весьма приличный доход).

Например, на перекрестке Спасской и Трехсвятительской (ныне Коммунистической), на месте нынешнего торгового центра «Звездный», стоял дом купцов Инкиных. Алексей Инкин помимо торговли зарабатывал тем, что сдавал в аренду за триста рублей в год весь второй этаж своего дома. Эта услуга была довольно популярна, поскольку гостиниц в Усть-Сысольске не существовало. Вместо них строились доходные дома, на вторых этажах которых обычно размещались приезжие служивые люди – казначеи или учителя.

На том месте, где ныне стоит Диагностический центр, раньше располагался дом купца Ивана Забоева. Он известен не только как успешный коммерсант, но и как общественный деятель. Забоев неоднократно избирался гласным в городскую Думу, был городским головой и стоял у истоков женского образования.

Пожары возле пожарных

Неподалеку от «Купеческого сундука» стоял дом купца Комлева, специализировавшегося на продаже муки и мучных изделий.

Иван Комлев, будучи городским головой, инициировал строительство каменной пожарной каланчи. Ее строительство завершилось в 1911 году, а вскоре случился пожар, да не где-нибудь, а в доме самого Комлева, где на втором этаже размещался уездный съезд. Пожарная команда прибыла тогда, когда полыхал весь дом.

Этот случай попал на полосы газеты «Вологодский листок», после чего началось серьезное разбирательство инцидента. В качестве основной версии называлась усиленная топка печей. Причем загорелось помещение, закрытое снаружи на замок. В итоге в огне погиб весь архив уездного съезда, а приказчикам и посетителям находившегося на первом этаже магазина с трудом удалось спастись.

Попал в «Вологодский листок» и такой курьезный случай. 19 марта 1912 года пожар случился в самой пожарной каланче. В восемь часов вечера на первом этаже загорелся большой парус, на который упала керосиновая лампа. Второй этаж сдавался в аренду казначейству. К счастью, его сотрудники еще не ушли домой. Почувствовав запах дыма, они спустились вниз и потушили огонь. Сами пожарные справиться с этим делом не могли – они были в стельку пьяны. После проведения следственных действий всем виновным влепили выговоры, а городским властям строго указали комплектовать команду из непьющих пожарных.

В наше время с пожарной каланчи уже никто не наблюдает за городом. Теперь она стала архитектурным символом столицы Коми. А улица Советская по-прежнему считается центральной, правда, только для исторической части города.

Игорь БОБРАКОВ.