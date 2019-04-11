Утверждены сроки весенней охоты

Минприроды Коми информирует о сроках весенней охоты в 2019 году. Подчеркивается, что охота осуществляется исключительно на водоплавающую и боровую дичь в течение 10 календарных дней.

Сроки весенней охоты на территориях: Прилузский, Койгородский и Сысольский районы – с 1 по 10 мая; Сыктывдинский, Корткеросский, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский районы и Сыктывкар – с 5 по 14 мая; Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Сосногорск, Ухта и Вуктыл – с 11 по 20 мая; Усть-Цилемский, Ижемский, Печора, Инта – с 14 по 23 мая; Воркута и Усинск – с 19 по 28 мая.

Нормы добычи пернатой дичи (водоплавающей и боровой) на одного охотника: утки (селезни) – 5 особей за день охоты; гуси – 2 особи; вальд-шнеп – без ограничения; глухарь (самцы) на току – 1 особь за сезон; тетерев (самцы) на току – 1 особь за сезон.

Подача заявлений на выдачу разрешений начинается за 14 календарных дней до дня начала охоты. Получить разрешение можно в Охотуправлении Минприроды или в районах и городах после оплаты государственной пошлины и сбора за пользование объектами животного мира.