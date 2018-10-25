Ухтинец пополнил Сталиниану

Недавно в Ухтинском горно-нефтяном колледже состоялась презентация книги «О времени и Сталине». Ее автор – ухтинский писатель Юрий Теплинский.

В книге представлены уникальные исторические фотоматериалы, относящиеся к 30-50-м годам прошлого столетия. Например, там есть давно забытые изображения памятников Сталину в Ухте и поселке Водном.

Появление самой Ухты напрямую связано с периодом правления Иосифа Сталина. Эти суровые и безлюдные места в 30-е годы прошлого столетия стала осваивать вся страна, точнее, та часть населения, которая попала под каток массовых репрессий и приехала на Север не по своей воле.

Об авторе. Юрий Анатольевич Теплинский – кандидат технических наук, работал начальником отдела прочности и надежности магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ», пишет книги об истории Ухты и ухтинцах. В прошлом году он выпустил еще одну новинку, причем довольно неожиданную – книгу о жизни и творчестве писателя Михаила Шолохова.

Сергей МОРОХИН.