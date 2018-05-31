Ухтинские экстремалы соорудили из мусора плот

Четверо молодых ухтинцев решились на весьма смелый поступок. В прошлую субботу они проплыли десятки километров по реке Ухта на самодельном плоту.

Дешево и сердито

— Плот построили практически из мусора. В ход пошли 30-литровые пластиковые бутылки и деревянные поддоны, — рассказывает инициатор экстремального путешествия Александр Дурягин. — Этому способствовала и моя работа — занимаюсь переработкой макулатуры и картона, также принимаю пластиковые бутылки. В общем, этого «добра» у меня много. Вот и решил его использовать для строительства плавсредства.

Своей идеей Александр «заразил» и друзей. За два дня энтузиасты собрали экоплот из 36 ПЭТ бутылок и девяти поддонов. Для плавучести между двумя поддонами установили по четыре пластиковые тары. Всего получилось девять блоков, которые соединили между собой скобами, а сверху закрепили брусками.

«Судно» шириной 2,5 метра и длиной 4 метра с «капитанским мостиком» на носу (эту роль выполнило складное кресло) получилось неказистое, но

надежное. И когда «корабль» с флагом отчалил от берега у поселка Водный, собравшиеся зеваки проводили смельчаков одобрительными восклицаниями.

Отходы не тонут

Некоторые, впрочем, заключали пари: долго ли продержится на воде эта странная конструкция? За туристами с интересом наблюдали местные жители и рыбаки на настоящих лодках, готовые в случае ЧП прийти на помощь.

«Кораблекрушения», однако, не произошло. А внештатная ситуация случилась только однажды — когда экстремалы жарили «на борту»… шашлыки.

— «На палубу» мы взяли мангал, чтобы жарить мясо, — продолжает А. Дурягин. — Выпавшие из мангала угли прожгли две бутылки, но на плавучесть это не повлияло. Плот был безупречен, несмотря на полтонны веса. Мы удачно преодолели пороги, проплыли под двумя автомобильными мостами. На крутых поворотах использовали самодельные весла. В общем, во время путешествия мы себя чувствовали как на настоящем корабле.

За пять часов «бутылочный» плот преодолел три десятка километров. Как и положено «судну», сделанному из отходов, пришвартовалось оно в районе «мусорной» базы.

Теперь ухтинские экстремалы собираются покорять новый маршрут — проплыть по реке Ижма до сосногорской деревни Аким.

Наталья КОЛОДИНОВА.