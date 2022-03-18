Сыктывкарская пенсионерка подписала договор с банком, что называется, «не глядя». Потому что она в буквальном смысле – слепая. 85-летняя женщина поверила сотрудникам финансовой организации «на слово». И едва не осталась без средств, которые копила на операцию…

Та самая Маргарита…

В «лихие» 90-е Маргарита Туркина была одним из руководителей общества инвалидов «Надежда». Вокруг этой организации, получавшей спонсорскую помощь, тогда кипели нешуточные страсти. На имущество «Надежды» зарились и коррумпированные чиновники, и обычные бандиты. В ту пору о Маргарите Дмитриевне часто писали газеты, в том числе и «Трибуна», ведь она защищала интересы инвалидов. А теперь, будучи всеми забыта, сама оказалась в тяжелой ситуации.

Еще в молодости Маргарита Туркина получила травму, после чего у нее начались приступы серьезной болезни. Сейчас она инвалид первой группы по зрению.

– Сначала меня мучили припадки, а потом я буквально за одну ночь ослепла. Мне необходимо постоянное лечение, которое прохожу и в Сыктывкаре, и в Питере, и в Москве. Я всегда надеялась, что зрение восстановится, и много лет откладывала деньги на операцию, накопила миллион рублей. Свои сбережения хранила в банке, сотрудники которого, как я считаю, решили меня обмануть, – рассказывает Маргарита Дмитриевна.

Три законных способа «отъема» денег

Не секрет, что заработок сотрудников финансовых организаций зависит от того, сколько дополнительных «банковских продуктов» им удастся навязать клиентам. И чаще всего на уловки ушлых менеджеров попадаются пожилые люди.

Есть несколько схем вполне «легального» обмана пенсионеров в банках.

Первая – повышение процентной ставки по кредитам или ее уменьшение по вкладам в одностороннем порядке. К сожалению, это происходит из-за невнимательности клиента. Обычно все скачки процентной ставки прописаны в договоре. Например, вы открываете вклад под 6% на год, а в договоре прописано, что с третьего месяца ставка падает до 2%.

Вторая схема – это подключение автоплатежей. Если пожилой человек не понимает сути этой услуги, то его счет может опустеть в самый неподходящий момент. При этом возникают ситуации, когда сумма в квитанциях повышается и автоплатеж не проходит из-за нехватки денег на счету. Пенсионер этого вовремя не замечает, и в итоге копится долг (а с ним – пени и штрафы). Поэтому многим старикам все-таки лучше оплачивать услуги по обычным бумажным квитанциям.

Третья схема – продажа под видом вкладов различных страховых продуктов. Например, инвестиционного страхования жизни. Практически все они построены по одному принципу — в течение длительного периода вы не можете забрать свои деньги без потерь.

Таким образом деньги клиентов надолго «конвертируются» в банке. В результате многие пожилые люди сталкиваются с такой проблемой: они думают, что у них есть вклад, приходят в банк его забрать, а выясняется, что никакого вклада у них нет. Просто потому, что однажды менеджер оформил ненужную старикам страховку.

Именно в такую ловушку и угодила Маргарита Дмитриевна Туркина.

Инвалида водили под руки

В апреле 2018 года в сыктывкарском филиале одного из коммерческих банков М. Туркиной сделали «выгодное предложение»: открыть вклад, разделив миллион пополам. То есть 500 тысяч рублей положить на год под 7,85 процента, а вторую часть – на три года под 12,5 процента.

– Я спросила у девушки: не рискую ли потерять деньги? Она меня убедила: мол, никакого обмана. А в случае моей смерти (все-таки мне уже много лет) деньги отдадут сыну по наследству. И я согласилась. Через год 500 тысяч рублей мне вернули. А вот за вторую половину мне пришлось побороться, – рассказывает Маргарита Дмитриевна.

– Я бухгалтер по образованию, в 1991 году создала в Сыктывкаре общество инвалидов, боролась за наши права, прошла множество судов, поэтому кое-какой опыт имею. В банк я пришла за своими деньгами в январе 2021 года, а срок «вклада» заканчивался в апреле. Деньги мне понадобились срочно, потому что ехала в московскую клинику в надежде на операцию по замене сетчатки глаза. Просила, чтобы вернули без процентов. Но сотрудники банка отказали, заявив, что у меня нет никакого вклада. Конечно, я очень расстроилась: куда могли исчезнуть полмиллиона рублей? Пришла домой и попросила соседку почитать бумаги, которые мне давали в банке в 2018 году. И действительно, никакого вклада нет, а есть страховой полис.

В декабре 2021 года фонд соцстрахования мне, как инвалиду по зрению, выделил аппарат, который увеличивает зрение в 70 раз. И только после этого я смогла прочитать договор, который мне всучили в банке. Оказывается, инвалидов первой группы с такими тяжелыми заболеваниями, как у меня, вообще не имеют права страховать! Я проконсультировалась в государственной страховой компании: можно ли в этом случае застраховать жизнь? Мне ответили – нет.

Обидно и то, что прокуратура, куда я тоже писала жалобу, чуть ли не меня саму обвинила в мошенничестве! Они мне написали, что якобы я скрыла свою болезнь и инвалидность, не предоставила справку страховщику. Но как я могу скрыть свою инвалидность? Если хожу, держась за стену, мебель, если они меня сами водили под руки? Да и зачем мне нужна страховка в таком возрасте! Правда, деньги мне в итоге вернули, но без обещанных процентов. Поэтому хочу обратиться к адвокату, чтобы отсудить и проценты, и компенсацию за моральный вред. Ведь получается, что слепому человеку навязали эту страховку! – возмущается Маргарита Дмитриевна.

Держись, клиент!

На сайте Центробанка подробно описаны все ситуации, в которых вы вправе расторгнуть договор страхования. Так что если вы вернулись из банка домой с ненужным вам страховым продуктом, то можете от него отказаться. Но только в течение 14 дней с момента подписания договора.

Чтобы не попадаться на уловки менеджеров, лучше отказаться от любых дополнительных предложений и совершать только те операции, за которыми вы пришли в банк. Если вам активно навязывают какие-то услуги, вы можете попросить документы, дабы изучить их дома в спокойной обстановке. Нужно прочитать все пункты договора, посоветоваться с родственниками. Если менеджер не дает вам времени подумать и торопит подписать договор, то с высокой долей вероятности можно сказать, что дело идет к обману.

Как только вы поставили под договором свою подпись, ничего уже изменить нельзя. Конечно, можно обратиться в суд (если сумма более 50 тыс. руб.), но обычно это бесполезно. Ведь договор вы заключили добровольно. А тот факт, что менеджер банка сообщил вам не вполне достоверную или неполную информацию, доказать в суде практически невозможно.

Екатерина МАКАРОВА.