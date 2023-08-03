В гараже нашли труп (Криминал от 4 августа)

31 июля в Печоре спасатели приехали по вызову женщины, которая не могла найти мужа, но услышала, как из-за запертой двери гаража звонит его телефон.

Вскрыв дверь гаража, спасатели обнаружили труп 41-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.

Разворошили осиный улей

Бойцам Печорского аварийно-спасательного отряда пришлось заняться необычным делом – бороться с осами.

На входе здания кинотеатра им. Горького по ул. Советской, 16 насекомые устроили гнездо размером с арбуз. Чтобы от них избавиться, понадобилось вызывать спасателей. Надев костюмы химзащиты, бойцы удалили опасный улей.

Не пейте водку в жару

На этой неделе сотрудникам Росгвардии пришлось усмирять буяна в сыктывкарском баре. А в прилузском кафе задержаны двое нарушителей общественного порядка.

В Емве конфликт в кафе и вовсе закончился стрельбой. После словесной перепалки один из посетителей вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего соперника. Пострадавшему оказана медпомощь, а стрелок задержан полицейскими.

Ребенок стал жертвой мошенников

10-летняя девочка сообщила жуликам реквизиты банковской карты ее мамы. В результате мошенники похитили 390 тысяч рублей.

В одном из мессенджеров девочке написал незнакомец. Он предложил ей перейти на интернет-ссылку, где якобы можно заработать путем просмотра видеороликов. После чего убедил ребенка сообщить данные маминой банковской карты и код из СМС-уведомления. Узнав, что с карты списаны деньги, 35-летняя мама обратилась в полицию, ведется проверка.

Опытного цветовода не проведешь

Сбытчик зелья спрятал сверток с наркотиком в цветочном горшке в подъезде многоквартирного сыктывкарского дома.

Жительница этого дома, поливая цветы, взрыхлила и почву в горшке. Обнаружив подозрительный сверток, она сообщила о находке в полицию. 45-летний наркодилер был задержан и вскоре предстанет перед судом.

Брат домой не вернулся

Вечером 1 августа на берегу реки Ухта в районе моста у поселка Шудаяг отдыхали сестра и брат. Но брат домой не вернулся – он утонул.

На следующий день после долгих поисков водолазы извлекли из воды тело 38-летнего утопленника.

Взятки за разгрузку вагонов

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мастера участка, работавшего на станции «Воркута».

По данным следствия, он получал взятки от представителей коммерческих фирм за то, чтобы вагоны с их товаром разгружались как можно быстрее. В качестве мзды мастер получил в общей сложности 700 тысяч рублей и теперь предстанет перед судом.